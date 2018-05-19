У столиці Чечні напали на православну церкву: загинули люди

У Грозному, столиці Чечні, четверо невідомих здійснили напад на православну церкву Архангела Михаїла. Загинули щонайменше троє людей – двоє поліцейських та один парафіянин. Усіх нападників силовики вбили.

Про це повідомляє Інтерфакс.

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У заяві Слідчого комітету Росії підтверджується факт вбивства двох поліцейських та одного парафіянина церкви. Ще два поліцейських та один парафіянин отримали поранення.

Бандити були озброєні десятьма пляшками з запалювальною сумішшю, двоствольною рушницею, з якої вони вели вогонь,

– йдеться у повідомленні видання.

Керівник Чечні Рамзан Кадиров заявив, що нападники начебто хотіли захопити в церквах заручників.

Зазначимо, храм Архангела Михаїла знаходиться у центрі Грозного і це єдиний православний храм у місті.