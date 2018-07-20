В столице Канады стартовал ежегодный фестиваль украинской культуры

Сегодня в столице Канады Оттаве стартовал Capital Ukrainian Festival 2018 – трехдневный праздник украинской культуры.

Об этом сообщает на странице события Capital Ukrainian Festival в Facebook.

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Отмечается, что нынешний Украинский фестиваль будет проходить в столице Канады. Празднование продлится три дня и обещает стать одним из самых посещаемых бесплатных мероприятий в Оттаве этого лета. Организаторы ожидают 25 тысяч гостей, включая 5 тысяч туристов со всей Канады, США и Украины.

На фестивале будут представлены ансамбли Северной Америки и всего мира, танцы, украинская кухня и пиво, украинская ярмарка, разнообразные мастер-классы и культурные выставки, церковные туры, а также развлечения для детей.

Смотрите видео: Capital Ukrainian Festival promo 2018