У столиці Канади стартував щорічний фестиваль української культури

Сьогодні у столиці Канади Оттаві стартував Capital Ukrainian Festival 2018 – триденне свято української культури.

Про це повідомляє на сторінці події Capital Ukrainian Festival у Facebook.

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Зазначається, що цьогорічний Український фестиваль проходитиме у столиці Канади. Святкування триватиме три дні та обіцяє стати одним з найвідвідуваніших безкоштовних заходів в Оттаві цього літа. Організатори очікують 25 тисяч гостей, включаючи 5 тисяч туристів з усієї Канади, США та України.

На фестивалі будуть представлені ансамблі Північної Америки та усього світу, танці, українська кухня та пиво, український ярмарок, різноманітні майстер-класи та культурні виставки, церковні тури, а також розваги для дітей.

Дивіться відео: Capital Ukrainian Festival 2018 promo