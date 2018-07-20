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У столиці Канади стартував щорічний фестиваль української культури

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В Оттаві розпочався Capital Ukrainian Festival 2018
В Оттаві розпочався Capital Ukrainian Festival 2018

Сьогодні у столиці Канади Оттаві стартував Capital Ukrainian Festival 2018 – триденне свято української культури.

Про це повідомляє на сторінці події Capital Ukrainian Festival у Facebook.

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Зазначається, що цьогорічний Український фестиваль проходитиме у столиці Канади. Святкування триватиме три дні та обіцяє стати одним з найвідвідуваніших безкоштовних заходів в Оттаві цього літа. Організатори очікують 25 тисяч гостей, включаючи 5 тисяч туристів з усієї Канади, США та України.

На фестивалі будуть представлені ансамблі Північної Америки та усього світу, танці, українська кухня та пиво, український ярмарок, різноманітні майстер-класи та культурні виставки, церковні тури, а також розваги для дітей.

Дивіться відео: Capital Ukrainian Festival 2018 promo

 

Теги: Канада Новини культури Фестивалі
Джерело: 24 Канал
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