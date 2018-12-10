Люди, которые творят историю. В столице презентовали общественно-медийный проект Ukrainer.

Это своеобразный видео-путеводитель,который состоит из небольших рассказов и блогов об обычных людях из разных регионов, которые не только поражают своим умением и ремеслами, но и хранят давно забытые традиции. Богдан Логвиненко – автор проекта, начал Ukrainer почти три года назад. Прежде всего он старался, чтобы об Украине больше узнавали в мире и знакомились с разноцветным колоритом ее регионов.

"Мы хотим рассказать, что Украина многообразна, что она разноцветная, что у нас есть много внутренних интересных историй. К сожалению, иностранцы в основном знают Чернобыль, проблемы, революцию, войну и т. д., но мы стараемся показать, что в Украине есть больше интересного. Каждый регион поражает, и меня лично поразили бортники из 16 регионов. Это такие в основном мужчины, которые лазают по деревьям и собирают мед. И это древний способ добывания меда", – отметил автор проекта Ukrainer Богдан Логвиненко.

Материалы Ukrainer выпускают на восьми языках. К созданию видео-путеводителя привлекли 200 волонтеров. Они проехали около 80 тысяч километров, сотни городов и сел, чтобы показать неизвестную Украину, ее самые отдаленные уголки. Говорят, что интересные истории ищут в соцсетях и среди знакомых, а для съемок пытаются использовать самые разные форматы.

"Подготовка одной экспедиции длится от трех недель к месяцу, не меньше. Просто необходимо исследовать регион, узнать о каких-то особенностях – географических, геологических, и обязательно понять, что не оминуть. Мы постимся в Facebook, сообщите нам, расскажите нам. Может нам нужно приехать к кому-то, а мы пропускаем таких людей, такие места и, таким образом, мы собираем экспедицию", – сказала продюсер проекта Ukrainer Ольга Шор.

"Мы постоянно стараемся использовать новые форматы, вот у нас есть формат VR 360 и мы видим огромную перспективу именно документации и архивации современной Украины. Мы видим, что возможно через 50 лет можно будет или в музеях или в библиотеке увидеть в виртуальной реальности, в 360 как жили люди сейчас. Также мы стараемся использовать различную технику, мы снимаем видео с неба, снимаем Timelapse, просто видео. Из них создаем различные форматы, рассказы и истории", – рассказал режиссер проекта Ukrainer Николай Носок.

За время существования проекта команда совершила 16 экспедиций на Северщину и Подолье, Приазовье и Бессарабию, Полесье, Буковину и Закарпатье. Сейчас начали сбор средств, чтобы изготовить дополнительные материалы, создать новые форматы видео и запустить печатную версию издания.