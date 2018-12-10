18:28
10 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Гнев бацьки на Путина. Сказка российских СМИ об Украине
      Вєсті Кремля
      19:01, 8 декабря
      Вести. UA. Жир. Банда Ляшко. Украинский "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:31, 8 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, 8 декабря
      Телеканал новостей 24 Программы Новая тема
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      В столице презентовали общественно-медийный проект Ukrainer

      Новая тема 15 Читати новину українською

      Люди, которые творят историю. В столице презентовали общественно-медийный проект Ukrainer.

      Это своеобразный видео-путеводитель,который состоит из небольших рассказов и блогов об обычных людях из разных регионов, которые не только поражают своим умением и ремеслами, но и хранят давно забытые традиции. Богдан Логвиненко – автор проекта, начал Ukrainer почти три года назад. Прежде всего он старался, чтобы об Украине больше узнавали в мире и знакомились с разноцветным колоритом ее регионов.

      "Мы хотим рассказать, что Украина многообразна, что она разноцветная, что у нас есть много внутренних интересных историй. К сожалению, иностранцы в основном знают Чернобыль, проблемы, революцию, войну и т. д., но мы стараемся показать, что в Украине есть больше интересного. Каждый регион поражает, и меня лично поразили бортники из 16 регионов. Это такие в основном мужчины, которые лазают по деревьям и собирают мед. И это древний способ добывания меда", – отметил автор проекта Ukrainer Богдан Логвиненко.

      Материалы Ukrainer выпускают на восьми языках. К созданию видео-путеводителя привлекли 200 волонтеров. Они проехали около 80 тысяч километров, сотни городов и сел, чтобы показать неизвестную Украину, ее самые отдаленные уголки. Говорят, что интересные истории ищут в соцсетях и среди знакомых, а для съемок пытаются использовать самые разные форматы.

      "Подготовка одной экспедиции длится от трех недель к месяцу, не меньше. Просто необходимо исследовать регион, узнать о каких-то особенностях – географических, геологических, и обязательно понять, что не оминуть. Мы постимся в Facebook, сообщите нам, расскажите нам. Может нам нужно приехать к кому-то, а мы пропускаем таких людей, такие места и, таким образом, мы собираем экспедицию", – сказала продюсер проекта Ukrainer Ольга Шор.

      "Мы постоянно стараемся использовать новые форматы, вот у нас есть формат VR 360 и мы видим огромную перспективу именно документации и архивации современной Украины. Мы видим, что возможно через 50 лет можно будет или в музеях или в библиотеке увидеть в виртуальной реальности, в 360 как жили люди сейчас. Также мы стараемся использовать различную технику, мы снимаем видео с неба, снимаем Timelapse, просто видео. Из них создаем различные форматы, рассказы и истории", – рассказал режиссер проекта Ukrainer Николай Носок.

      За время существования проекта команда совершила 16 экспедиций на Северщину и Подолье, Приазовье и Бессарабию, Полесье, Буковину и Закарпатье. Сейчас начали сбор средств, чтобы изготовить дополнительные материалы, создать новые форматы видео и запустить печатную версию издания.

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук