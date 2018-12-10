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      У столиці презентували суспільно-медійний проект Ukrainer

      Нова тема 53 Читать новость на русском

      Люди, які творять історію. В столиці презентували суспільно-медійний проект Ukrainer.

      Це своєрідний відео-путівник,який складається з невеликих розповідей та блогів про звичайних людей з різних регіонів, які не тільки вражають своїми вмінням та ремеслами, а й зберігають давно забуті традиції. Богдан Логвиненко – автор проекту, започаткував Ukrainer маже три роки тому. Перш за все він прагнув, аби про Україну більше дізнавалися у світі та знайомилися з різнобарвним колоритом її регіонів.

      "Ми хочемо розповісти, що Україна різноманітна, що вона різнобарвна, що в нас є багато внутрішніх цікавих історій. На жаль, іноземці здебільшого знають Чорнобиль, проблеми, революцію, війну і т.д., але ми намагаємося показати, що в Україні є більше цікавого. Кожен регіон вражає, і мене особисто вразили бортники з 16 регіонів. Це такі здебільшого чоловіки, які лазять по деревах і збирають мед. І це давній спосіб добування меду", – зазначив автор проекту Ukrainer Богдан Логвиненко.

      Матеріали Ukrainer випускають вісьмома мовами. До створення відео-путівника залучили 200 волонтерів. Вони проїхали близько 80 тисяч кілометрів, сотні українських міст і сіл, щоб показати невідому Україну, її найвіддаленіші куточки. Кажуть, що цікаві історії шукають у соцмережах та серед знайомих, а для зйомок намагаються використовувати найрізноманітніші формати.

      "Підготовка однієї експедиції триває від трьох тижнів до місяця, не менше. Просто необхідно дослідити регіон, дізнатися про якісь особливості – географічні, геологічні, і обов'язково зрозуміти, що не оминути. Ми постимо у Facebook, повідомте нам, розкажіть нам. Може нам потрібно приїхати до когось, а ми пропускаємо таких людей, такі місця і, таким чином, ми збираємо експедицію", – сказала продюсерка проекту Ukrainer Ольга Шор.

      "Ми постійно стараємося використовувати нові формати, ось у нас є формат VR 360 і ми бачимо величезну перспективу саме документації та архівації сучасної України. Ми бачимо, що можливо через 50 років можна буде чи в музеях чи в бібліотеці побачити у віртуальній реальності, в 360 як жили люди зараз. Також ми стараємося використовувати різну техніку, ми знімаємо відео з неба, знімаємо Timelapse, просто відео. З них створюємо різні формати, розповіді та історії", – розповів режисер проекту Ukrainer Микола Носок.

      За час існування проекту команда здійснила 16 експедицій на Сіверщину і Поділля, Приазов'я і Бессарабію, Полісся, Буковину і Закарпаття. Нині розпочали збір коштів, щоб виготовити додаткові матеріали, створити нові формати відео та запустити друковану версію видання.

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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