В столице продолжается ХІ маркетинг-форум

Сделать свой бренд популярным и уникальным. В столице продолжается XI маркетинг-форум.

Почти 700 профессионалов в сфере коммуникаций, брендинга и рекламы обмениваются опытом успешного развития бизнеса в условиях цифровой трансформации общества.

"Мы будем говорить о новых маркетинговые стратегии, о примерах того, как компании перестраивают свои стратегии на новую аудиторию, например миллениалов или тоже поколение Z. Будем говорить о конкретных маркетинговых инструментах, которые сейчас приобретают все большее значение. Например, тот же контент-маркетинг. Мы будем говорить о том, что диджитализация уже касается абсолютно всего", – рассказала продюсер украинского маркетинг-форума Ирина Бондаренко.

Одиннадцатый маркетинг-форум проходит по направлениям: Big Marketing talks с обсуждением ключевых тем и кейсов года. Expert`s Corner – с советами для профессионалов и мастер-классами по эффективному управлению и развитию для новичков. Спикеры мероприятия – известные украинские и западные специалисты.

"Это возможность выйти из какой-то своей коробочки, действительно увидеть живых людей, услышать и почувствовать. Иногда важна даже энергия, а не просто формальные знания. Потому что формальные знания можно взять в Google. Но нужна пульсация других сердец", – сказал основатель креативной компании Fedoriv Андрей Федоров.

"Я сам вырос в Одессе. Но уже давно на Западе и моя карьера там. Очень интересно увидеть украинские бренды, как они развиваются, и сравнить их с западной школой маркетинга", – отметил старший менеджер лондонского офиса фирмы Prophet Артур Арутюнян.

В этом году организаторы маркетинг-форума предложили участникам несколько новых форматов. Так, на отдельной секции владельцы и руководители компаний могут не только знакомиться с опытом иностранных коллег, но и на практике проходить путь от зарождения идеи до создания стратегии бренда. Также впервые на форуме обсуждаются направления того, как сделать бренд частью современной культуры.