13:27
4 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
17°C 5°C
  • четвер
    15°C 9°C
  • п'ятниця
    14°C 8°C
  • субота
    10°C 4°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирна катастрофа. Захисник Путін
Вєсті Кремля
23:53, 3 квітня
Вєсті.UA. Полуничка Луценка. Виважені високопосадовці
Вєсті.UA
22:24, 3 квітня
Ми ризикуємо втратити кіностудію Довженка: як розкрадають майно під балачки про відродження
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Програми Нова тема
ІВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G

В столиці триває ХІ маркетинг-форум

Нова тема 44 Читать новость на русском

Зробити свій бренд популярним та унікальним. В столиці триває XI маркетинг-форум.

Майже 700 професіоналів у сфері комунікацій, брендингу та реклами обмінюються досвідом успішного розвитку бізнесу в умовах цифрової трансформації суспільства.

"Ми будемо говорити про нові маркетингові стратегії, про приклади того, як компанії перебудовують свої стратегії на нову аудиторію, наприклад міленіалів або теж покоління Z. Будемо говорити про конкретні маркетингові інструменти, які зараз набувають все більшого значення. Наприклад, той же контент-маркетинг. Ми будемо говорити про те, що діджіталізація вже стосується абсолютно всього", розповіла продюсер українського маркетинг-форуму Ірина Бондаренко.

Одинадцятий маркетинг-форум проходить за напрямками: Big Marketing talks з обговоренням ключових тем і кейсів року. Expert`s Corner з порадами для професіоналів та майстер-класами з ефективного управління і розвитку для новачків. Спікери заходу відомі українські та західні фахівці.

"Це можливість вийти з якоїсь своєї коробочки, дійсно побачити живих людей, почути і відчути. Іноді важлива навіть енергія, а не просто формальні знання. Бо формальні знання ви можете взяти в Google. Але потрібна пульсація інших сердець", сказав засновник креативної компанії Fedoriv Андрій Федорів.

"Я сам виріс в Одесі. Але вж давно на Заході і моя кар’єра там. Дуже цікаво побачити українські бренди, як вони розвивають, і порівняти їх з західної школою маркетингу", зазначив старший менеджер лондонського офісу фірми Prophet Артур Арутюнян.

Цього року організатори маркетинг-форуму запропонували учасникам кілька нових форматів. Так, на окремій секції власники та керівники компаній мають змогу не тільки знайомитися із досвідом іноземних колег, а й на практиці проходити шлях від зародження ідеї до створення стратегії бренду. Також вперше на форумі обговорюються напрямки того, як зробити бренд частиною сучасної культури.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Разница в ментальности: что будет, когда мы возьмем под контроль Донбасс
сьогодні, 12:01 Разница в ментальности: что будет, когда мы возьмем под контроль Донбасс
Ян Валетов 1290
Реалії судової реформи: 99 % старих суддів та значне збільшення їхньої зарплати
сьогодні, 11:00 Реалії судової реформи: 99 % старих суддів та значне збільшення їхньої зарплати
256
Куди поїхати на Великдень: Топ-7 храмів і монастирів
сьогодні, 10:01 Куди поїхати на Великдень: Топ-7 храмів і монастирів
Настя Сукач 1372
Машиніст київського метро може вбити пасажирів
сьогодні, 08:41 Машиніст київського метро може вбити пасажирів
Ольга Бродська 1799
Perekhodymo na latynku: чи будуть українці писати латинкою
3 квітня, 22:00 Perekhodymo na latynku: чи будуть українці писати латинкою
Наталія Лебідь 1433
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук