В столиці триває ХІ маркетинг-форум

Зробити свій бренд популярним та унікальним. В столиці триває XI маркетинг-форум.

Майже 700 професіоналів у сфері комунікацій, брендингу та реклами обмінюються досвідом успішного розвитку бізнесу в умовах цифрової трансформації суспільства.

"Ми будемо говорити про нові маркетингові стратегії, про приклади того, як компанії перебудовують свої стратегії на нову аудиторію, наприклад міленіалів або теж покоління Z. Будемо говорити про конкретні маркетингові інструменти, які зараз набувають все більшого значення. Наприклад, той же контент-маркетинг. Ми будемо говорити про те, що діджіталізація вже стосується абсолютно всього", – розповіла продюсер українського маркетинг-форуму Ірина Бондаренко.

Одинадцятий маркетинг-форум проходить за напрямками: Big Marketing talks з обговоренням ключових тем і кейсів року. Expert`s Corner – з порадами для професіоналів та майстер-класами з ефективного управління і розвитку для новачків. Спікери заходу – відомі українські та західні фахівці.

"Це можливість вийти з якоїсь своєї коробочки, дійсно побачити живих людей, почути і відчути. Іноді важлива навіть енергія, а не просто формальні знання. Бо формальні знання ви можете взяти в Google. Але потрібна пульсація інших сердець", – сказав засновник креативної компанії Fedoriv Андрій Федорів.

"Я сам виріс в Одесі. Але вж давно на Заході і моя кар’єра там. Дуже цікаво побачити українські бренди, як вони розвивають, і порівняти їх з західної школою маркетингу", – зазначив старший менеджер лондонського офісу фірми Prophet Артур Арутюнян.

Цього року організатори маркетинг-форуму запропонували учасникам кілька нових форматів. Так, на окремій секції власники та керівники компаній мають змогу не тільки знайомитися із досвідом іноземних колег, а й на практиці проходити шлях від зародження ідеї до створення стратегії бренду. Також вперше на форумі обговорюються напрямки того, як зробити бренд частиною сучасної культури.