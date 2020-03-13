Классическая пьеса на новый лад. В столице состоялась премьера документального фильма "Кино-Перформанс. Народный Малахий".

Это экранизация пьесы драматурга Николая Кулиша и режиссера Леся Курбаса. Ее авторы доказывали зрителям, что главная ценность нации – культура.

"Главная идея и посыл этого фильма – битва за культуру. Как в двадцатых годах, так и сегодня происходит битва за культуру. Именно об этом мы говорим, именно это мы показываем. Главный месседж в том, что Курбас и Кулиш были расстреляны, но они не были уничтожены", – рассказала продюсер фильма "Народный Малахий" Надежда Грачева.

"Малахий – это духовный сфинкс нашего сознания. И вот это желание делать реформу всего мира – это то вечное украинского рода, что делает нас интересными сталкерами своего рода", – сказала директор Национального центра театра и искусства имени Леся Курбаса Нелли Корниенко.

Чтобы сделать пьесу более современной, авторы соединили в фильме фрагменты театральной постановки с элементами креативной импровизации Олега Драча. Расшифровать увиденное помогают специалисты.

"Наша задача – перевоплощение театральной классики в современный перформанс, в новое произведение для молодежи, потому что это очень сложное философское произведение", – рассказал генеральный продюсер международного продюсерского центра "ФОР-ПОСТ" Александр Дриз.

"Это был вызов, как сделать так, чтобы архаичная пьеса была интересной современным зрителям. Мы сделали более доступным сам текст, мы не инсценировали всю пьесу. Мы взяли только некоторые куски, которые именно несут ответ на вопрос о том, можно ли изменить человека", – отметил автор сценария фильма "Народный Малахий" Рада Макаенко.

Документальный фильм "Кино-Перформанс. Народный Малахий " создали в прошлом году при поддержке Министерства культуры Украины. Сейчас его подали на участие во многих кинофестивалях, а в будущем планируют демонстрировать в учебных заведениях.