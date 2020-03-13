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      В столиці відбулась прем'єра документального фільму "Кіно-Перформанс. Народний Малахій"

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      Класична п'єса на новий лад. В столиці відбулась прем'єра документального фільму "Кіно-Перформанс. Народний Малахій".

      Це екранізація п'єси драматурга Миколи Куліша та режисера Леся Курбаса. Її автори доводили глядачам, що головна цінність нації – культура.

      "Головна ідея і меседж цього фільму – битва за культуру. Як в двадцятих роках, так і сьогодні відбувається битва за культуру. Саме про це ми говоримо, саме це ми показуємо. Головний меседж у тому, що Курбас і Куліш були розстріляні, але вони не були знищені", – розповіла продюсер фільму "Народний Малахій" Надія Грачова.

      "Малахій – це духовний сфінкс нашої свідомості. І ось це бажання робити реформу всього світу – це те вічне українського роду, що робить нас цікавими сталкерами свого роду", – сказала директорка Національного центру театру і мистецтва імені Леся Курбаса Неллі Корнієнко.

      Аби зробити п'єсу більш сучасною, автори поєднали у фільмі фрагменти театральної постановки з елементами креативної імпровізації Олега Драча. Розшифрувати побачене допомагають фахівці.

      "Наше завдання – перевтілення театральної класики у сучасний перформанс , у новий твір для молоді, бо це дуже складний філософський твір", – розповів генеральний продюсер міжнародного продюсерського центру "ФОР-ПОСТ" Олександр Дріз.

      "Це був виклик, як зробити так, щоб архаїчна п'єса була цікавою сучасним глядачам. Ми зробили більш доступним сам текст, ми не інсценували всю п'єсу. Ми взяли лише певні шматки, які саме несуть відповіді на питання про те, чи можна змінити людину", – зазначив автор сценарію фільму "Народний Малахій" Рада Макаєнко.

      Документальний фільм "Кіно-Перформанс. Народний Малахій" створили минулого року за підтримки Міністерства культури України. Нині його подали на участь у багатьох кінофестивалях, а у майбутньому планують демонструвати у навчальних закладах.

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      Автор: Ліза Астахова
      Теги: Новини культури Новини України
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