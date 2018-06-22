В столице Турции задержали 14 иностранцев, которых подозревают в планировании теракта
В Анкаре стражи порядка задержали 14 человек, которых подозревают в планировании теракта до выборов. Полиция связывает задержанных с террористической группировкой "Исламское государство".
Об этом сообщило агенство Anadolu.
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Отмечается, что контртерористичними отрядами были организованы и проведены одновременные рейды по нескольким адресам.
В ходе оперативных мероприятий было задержано 14 подозреваемых, которые, по заявлению полиции, планировали совершить тетористичний акт накануне президентских и парламентских выборов в воскресенье.
Полиция сообщает, что все подозреваемые оказались иностранными гражданами.
Сейчас их доставили в столичное управление безопасности для дачи показаний.