В столице Турции задержали 14 иностранцев, которых подозревают в планировании теракта

В Анкаре стражи порядка задержали 14 человек, которых подозревают в планировании теракта до выборов. Полиция связывает задержанных с террористической группировкой "Исламское государство".

Об этом сообщило агенство Anadolu.

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Отмечается, что контртерористичними отрядами были организованы и проведены одновременные рейды по нескольким адресам.

В ходе оперативных мероприятий было задержано 14 подозреваемых, которые, по заявлению полиции, планировали совершить тетористичний акт накануне президентских и парламентских выборов в воскресенье.

Полиция сообщает, что все подозреваемые оказались иностранными гражданами.

Сейчас их доставили в столичное управление безопасности для дачи показаний.