В Турции произошла смертельная стрельба в ночном клубе
В ночном клубе Бодрума из-за стрельбы 21 июня два человека погибли и четверо получили ранения.
Об этом сообщает Hürriyet.
Погибшими оказались местная певица и владелец клуба Medusa, в котором и произошла стрельба.
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Правоохранители задержали четырех подозреваемых. Их допрашивают.
Причин нападения издание не указывает.
Стрельба в ночном клубе
Камеры наблюдения зафиксировали стрелка
Источник: 24 Канал
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