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В Турции произошла смертельная стрельба в ночном клубе

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Стрельба в Турции
Стрельба в Турции / Hürriyet

В ночном клубе Бодрума из-за стрельбы 21 июня два человека погибли и четверо получили ранения.

Об этом сообщает Hürriyet.

Погибшими оказались местная певица и владелец клуба Medusa, в котором и произошла стрельба.

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Правоохранители задержали четырех подозреваемых. Их допрашивают.

Причин нападения издание не указывает.

Стрельба в ночном клубе​

Камеры наблюдения зафиксировали стрелка

Теги: Криминальные новости Новости Турции
Источник: 24 Канал
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