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В Турции разбился туристический автобус

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Авария туристического автобуса в Турции
Авария туристического автобуса в Турции / aa.com.tr

В провинции Айдын на Западе Турции туристический автобус попал в серьезную аварию. Пострадали 45 пассажиров, которые находились в салоне транспорта.

Об этом сообщает местное агентство Anadolu.

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Отмечается, что туристический автобус направлялся из города Бодрум в Стамбул. В ходе ДТП пострадали 45 человек, двое из них получили серьезные травмы.

Авария произошла утром во вторник, 19 июня. Сообщается, что водитель потерял управление на трудном участке трассы и автобус перевернулся.

аварія, туреччина, дтп

В ходе аварии пострадали 45 пассажиров автобуса

Автобус принадлежал туристической компании. На место происшествия прибыли спасатели и медики. Пострадавших пассажиров достали из салона и госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Теги: Аварии и ДТП Новости Турции
Источник: 24 Канал
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