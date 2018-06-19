В Турции разбился туристический автобус

В провинции Айдын на Западе Турции туристический автобус попал в серьезную аварию. Пострадали 45 пассажиров, которые находились в салоне транспорта.

Об этом сообщает местное агентство Anadolu.

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Отмечается, что туристический автобус направлялся из города Бодрум в Стамбул. В ходе ДТП пострадали 45 человек, двое из них получили серьезные травмы.

Авария произошла утром во вторник, 19 июня. Сообщается, что водитель потерял управление на трудном участке трассы и автобус перевернулся.

В ходе аварии пострадали 45 пассажиров автобуса

Автобус принадлежал туристической компании. На место происшествия прибыли спасатели и медики. Пострадавших пассажиров достали из салона и госпитализировали для оказания медицинской помощи.