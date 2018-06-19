У Туреччині розбився туристичний автобус

У провінції Айдин за заході Туреччини туристичний автобус потрапив в серйозну аварію. Постраждало 45 пасажирів, які перебували в салоні транспорту.

Про це повідомляє місцеве агенство Anadolu.

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Зазначається, що туристичний автобус прямував з міста Бодрум до Стамбулу. В ході ДТП постраждало 45 людей, двоє з них отримали серйозні травми.

Аварія відбулася зранку у вівторок, 19 червня. Повідомляється, що водій втратив керування на важкій ділянці траси і автобус перекинувся.



В ході аварії постраждало 45 пасажирів автобуса

Автобус належав туристичній компанії. На місце події прибули рятувальники та медики. Постраждалих пасажирів дістали з салону та госпіталізували для надання медичної допомоги.