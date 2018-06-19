На Полтавщині після смертельної ДТП авто згоріло вщент: моторошні фото

18 червня біля села Вила Лубенського району Полтавської області, автомобіль в'їхав у відбійник, перекинувся та загорівся. Внаслідок аварії загинули двоє людей.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Полтавській області.

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Автокатастрофа сталася у понеділок, 18 червня, близько 20:00 на автошляху Київ-Харків-Довжанський.

Автомобіль Audi, під керуванням 45-річного мешканця м. Харків допустив зіткнення із відбійником з подальшим перекиданням та загорянням автомобіля. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 37-річна пасажир автомобіля, мешканка Харкова отримала тілесні ушкодження, від яких загинула на місці пригоди. Водій помер в реанімаційному відділенні лікарні,

– йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини ДТП.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).



У Полтавські області авто після ДТП вигоріло вщент