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На Закарпатті швидка з пацієнтом злетіла у кювет: фото та відео

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На Закарпатті швидка потрапила у ДТП
На Закарпатті швидка потрапила у ДТП / mukachevo.net

У Свалявському районі Закарпатскьої області, за два кілометри від села Ганьковиця потрапив в аварію автомобіль швидкої допомоги, у кареті якого перебував пацієнт, у якого діагностували інфаркт.

Про це повідомляє видання Мукачево.net з місця події.

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Один з учасників ДТП розповів, що водій не впорався з керуванням на повороті, виїхав на швидкості з дороги і перекинувся.

За попередньою інформацією, в кареті швидкої допомоги був пацієнт, якого везли з інфарктом в кардіологію, і ще кілька людей,
– йдеться в повідомленні.

Окрім того зазначається, що водії, які проїжджали повз, допомагали постраждалим вибратися з автомобіля. На місце аварії викликали поліцію і ще одну машину швидкої допомоги.

Згодом, стало відомо, що ні медики, ні пацієнт не постраждали, а 73-річного чоловіка із інфарктом міокарду доставили до обласного клінічного кардіологічного диспансеру.

Як поінформував головний лікар обласного клінічного кардіологічного диспансеру Роман Соскида, стан пацієнта стабільний, зараз він проходить необхідне лікування.


У Закарпатській області швидка з пацієнтом всередині злетіла з дороги


На Закарпатті авто швидкої допомоги потрапило у ДТП

 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Закарпаття
Джерело: 24 Канал
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