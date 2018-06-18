На Закарпатье скорая с пациентом вылетела в кювет: фото и видео

В Свалявском районе Закарпатской области, в двух километрах от села Ганьковица попал в аварию автомобиль скорой помощи, в карете которого находился пациент, у которого диагностировали инфаркт.

Об этом сообщает издание Мукачево.net с места происшествия.

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Один из участников ДТП рассказал, что водитель не справился с управлением на повороте, выехал на скорости с дороги и перевернулся.

По предварительной информации, в карете скорой помощи был пациент, которого везли с инфарктом в кардиологию, и еще несколько человек,

– говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что водители, которые проезжали мимо, помогали пострадавшим выбраться из автомобиля. На место аварии вызвали полицию и еще одну машину скорой помощи.



Впоследствии стало известно, что ни медики, ни пациент не пострадали, а 73-летнего мужчину с инфарктом миокарда доставили в областной клинический кардиологический диспансер.



Как сообщил главный врач областного клинического кардиологического диспансера Роман Соскида, состояние пациента стабильное, сейчас он проходит необходимое лечение.



В Закарпатской области скорая с пациентом внутри слетела с дороги