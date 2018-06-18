В Польше перевернулся автобус с пожилыми людьми: есть погибшие

В Польше туристический автобус, в салоне которого находилось 50 пожилых людей, по непонятным причинам съехал с дороги в кювет и перевернулся. В результате аварии погибли два человека, еще 16 – получили ранения. Трагическое ДТП произошло утром 18 июня в Куявско-Поморском воеводстве в местности Константиново.

Об этом сообщает RMF24.

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Отмечается, что автобус вез туристов на экскурсию в Гданьск. Группа пенсионеров ехала с Бодзанова, что под Плоцком.

В результате ДТП по меньшей мере шесть человек в тяжелом состоянии. Часть раненых с помощью вертолета доставили в больницу в Быдгоще. Однако, как отмечают спасатели, количество раненых может возрасти.

На месте аварии работают спасатели, которые обследуют пострадавших в ДТП.