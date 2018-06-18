У Польщі перекинувся автобус з людьми похилого віку: є загиблі

У Польщі туристичний автобус, в салоні якого перебувало 50 людей похилого віку, з незрозумілих причин з'їхав з дороги у кювет і перекинувся. В результаті аварії загинуло двоє людей, ще 16 – отримали поранення. Трагічна ДТП сталася зранку 18 червня в Куявсько-Поморському воєводстві у місцевості Константиново.

Про це повідомляє RMF24.

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Зазначається, що автобус віз туристів на екскурсію до Гданська. Група пенсіонерів їхала з Бодзанова, що під Плоцьком.

Внаслідок ДТП щонайменше шість осіб у тяжкому стані. Частину поранених за допомогою гелікоптера доставили до лікарні в Бидгощі. Проте, як зазначають рятувальники, кількість поранених може зрости.

На місці аварії працюють рятувальники, які обстежують постраждалих у ДТП.