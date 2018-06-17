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Смертельна ДТП на Житомирщині: двоє людей загинуло в лобовому зіткненні (фото +18)

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Аварія на Житомирщині
Аварія на Житомирщині / Facebook Київ Оперативний

Жахлива аварія сталась вдень 17 червня на трасі Київ – Ковель на Житомирщині. Внаслідок лобового зіткнення двоє людей загинуло, ще троє зазнали поранень.

Як інформує спільнота "Київ Оперативний", аварія за участі автомобілів Lada та Volkswagen сталась поблизу села Білокоровичі на так званій Варшавській трасі.

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За попередньою інформацією, яку згодом підтвердили у поліції, водій автомобіля ВАЗ виїхав на зустрічну смугу і, не впоравшись з керуванням, врізався у Volkswagen Polo.

"Від отриманих травм на місці пригоди загинуло двоє людей, попередньо – водій та пасажир ВАЗ. Ще троє отримали травми різного ступеня тяжкості, вони перебували в іншому автомобілі", – цитує "Житомир.info" речницю обласної поліції Аллу Ващенко.

Увага! Фото 18+:

 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Житомира Жертви
Джерело: 24 Канал
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