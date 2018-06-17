Смертельное ДТП на Житомирщине: два человека погибли в лобовом столкновении (фото +18)

Ужасная авария произошла днем 17 июня на трассе Киев – Ковель в Житомирской области. В результате лобового столкновения двое людей погибли, еще трое получили ранения.

Как информирует сообщество "Киев Оперативный", авария с участием автомобилей Lada и Volkswagen произошла вблизи села Белокоровичи на так называемой Варшавской трассе.

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По предварительной информации, которую впоследствии подтвердили в полиции, водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу и, не справившись с управлением, врезался в Volkswagen Polo.

"От полученных травм на месте происшествия погибли двое людей, предварительно – водитель и пассажир ВАЗ. Еще трое получили травмы различной степени тяжести, они находились в другом автомобиле", – цитирует "Житомир.info" пресс-секретаря областной полиции Аллу Ващенко.

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