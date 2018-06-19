На Полтавщине после смертельного ДТП авто сгорело дотла: жуткие фото

18 июня возле села Вилы, Лубенского района Полтавской области, автомобиль въехал в отбойник, перевернулся и загорелся. В результате аварии погибли двое людей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.

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Автокатастрофа произошла в понедельник, 18 июня, около 20:00 на автодороге Киев –Харьков-Довжанский.

Автомобиль Audi, под управлением 45-летнего жителя г. Харьков допустил столкновение с отбойником с последующим переворотом и возгоранием автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия 37-летняя пассажирка автомобиля, жительница Харькова получила телесные повреждения, от которых погибла на месте происшествия. Водитель умер в реанимационном отделении больницы,

– говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины ДТП.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, которое повлекло гибель нескольких лиц, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).



В Полтавской области авто после ДТП сгорело дотла