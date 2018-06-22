У Туреччині трапилася смертельна стрілянина в нічному клубі
У нічному клубі Бодрума через стрілянину 21 червня двоє людей загинули та четверо зазнали поранень.
Про це повідомляє Hürriyet.
Загиблими виявилися місцева співачка та власник клубу Medusa, у якому і трапилася стрілянина.
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Наразі правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних. Їх допитують.
Причин нападу видання не зазначає.
Стрілянина у нічному клубі
Камери спостереження зафіксували стрілка
Джерело: 24 Канал
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