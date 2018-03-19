В столице ввели в эксплуатацию первые два дома ЖК "Львовский квартал"

Комфортное жилье в центре столицы. Строительная корпорация РИЭЛ получила сертификаты на ввод в эксплуатацию первой и второй очередей Жилого Комплекса "Львовский квартал".

Это комплекс из семи домов, в котором гармонично будет сочетаться современная европейская архитектура с уютной атмосферой города Льва.

"Мы с женой долго стояли перед выбором, остановились на "Львовском квартале". Планирование прекрасное. Мы взяли двухкомнатную квартиру с отличным видом. Мне нравится Подол, метро рядом, рынок рядом", – рассказал инвестор ЖК "Львовский квартал" Николай.

Во "Львовском квартале" планируется и удобная инфраструктура. Сам комплекс – закрытого типа под круглосуточной охраной. Изюминка комплекса – индивидуальное отопление и панорамные окна, которые дополняют светом удобные планировки квартир.

"За последние четыре месяца мы ввели семь объектов в эксплуатацию. Четыре из них во Львове и три – в Киеве. Сейчас мы получили сертификаты по первой-второй очереди "Львовского квартала". Все эти объекты третьей категории сложности. Сдаются при созданной комиссии ДАБИ Украины, Киевской администрации", – сказал Президент строительной корпорации РИЭЛ Ростислав Мельник.

До конца этого года будут введены в эксплуатацию еще три дома "Львовского квартала", и еще два – в 2019-м. В общем в ближайшее время строительная корпорация РИЭЛ планирует построить в Киеве еще 4 комплекса элитного и бизнес-класса.