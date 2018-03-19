В столиці ввели в експлуатацію перші два будинки ЖК "Львівський квартал"

Комфортне житло у центрі столиці. Будівельна корпорація РІЕЛ отримала сертифікати на введення в експлуатацію першої та другої черг Житлового Комплексу "Львівський квартал".

Це комплекс з семи будинків, в якому гармонійно поєднуватиметься сучасна європейська архітектура із затишною атмосферою міста Лева.

"Ми з дружиною довго стояли перед вибором, зупинилися на "Львівському кварталі". Планування прекрасне. Ми взяли двокімнатну квартиру з відмінним видом. Мені подобається Поділ, метро поруч, ринок поруч", – розповів інвестор ЖК "Львівський квартал" Микола.

У "Львівському кварталі" планується і зручна інфраструктура. Сам комплекс – закритого типу під цілодобовою охороною. Родзинка комплексу – індивідуальне опалення і панорамні вікна, які доповнюють світлом зручні планування квартир.

"За останні чотири місяці ми ввели сім об'єктів в експлуатацію. Чотири з них у Львові і три – в Києві. Зараз ми отримали сертифікати по першій-другій черзі "Львівського кварталу". Всі ці об'єкти є третьої категорії складності. Здаються при створеній комісії ДАБІ України, Київської адміністрації", – сказав Президент будівельної корпорації РІЕЛ Ростислав Мельник.

До кінця цього року буде введено в експлуатацію ще три будинки "Львівського кварталу", і ще два – у 2019-му. Загалом найближчим часом будівельна корпорація РІЕЛ планує звести в Києві ще 4 комплекси елітного та бізнес-класу.