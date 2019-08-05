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      В страшном ДТП под Киевом погиб сотрудник Государственной службы охраны

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      В ДТП под Киевом 4 августа 2019 погиб полицейский
      В ДТП под Киевом погиб полицейский / kv.npu.gov.ua

      В Боярке под Киевом вечером 4 августа произошла жуткая смертельная авария. Автомобили Chevrolet Aveo и Mercedes столкнулись на перекрестке перед светофором. В ДТП погиб сотрудник Государственной службы охраны.

      В полиции Киевщины рассказали, что водитель легковушки Chevrolet не успел затормозить и врезался во внедорожник Mercedes, который остановился на красный цвет светофора.

       К теме: В Киеве пьяный нацгвардеец на авто пытался скрыться от полиции и влетел в такси

      От столкновения водитель Chevrolet получил серьезные травмы. Врачи, прибывшие на место ДТП, не смогли его спасти, и мужчина скончался на месте.

      Погибший оказался работником полиции, в частности сотрудник Государственной службы охраны. На момент аварии мужчина находился вне службы.


      В ДТП под Киевом погиб сотрудник Государственной службы охраны / фото Информато​р

      Смертельное ДТП под Бояркой / фото Информатор

      Смотрите видео с места смертельного ДТП в Боярке: видео Информатор

       

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      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Киева Полиция Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 5 августа
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