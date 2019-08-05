В страшном ДТП под Киевом погиб сотрудник Государственной службы охраны
В Боярке под Киевом вечером 4 августа произошла жуткая смертельная авария. Автомобили Chevrolet Aveo и Mercedes столкнулись на перекрестке перед светофором. В ДТП погиб сотрудник Государственной службы охраны.
В полиции Киевщины рассказали, что водитель легковушки Chevrolet не успел затормозить и врезался во внедорожник Mercedes, который остановился на красный цвет светофора.
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От столкновения водитель Chevrolet получил серьезные травмы. Врачи, прибывшие на место ДТП, не смогли его спасти, и мужчина скончался на месте.
Погибший оказался работником полиции, в частности сотрудник Государственной службы охраны. На момент аварии мужчина находился вне службы.
В ДТП под Киевом погиб сотрудник Государственной службы охраны / фото Информатор
Смертельное ДТП под Бояркой / фото Информатор
Смотрите видео с места смертельного ДТП в Боярке: видео Информатор