В страшном ДТП под Киевом погиб сотрудник Государственной службы охраны

В Боярке под Киевом вечером 4 августа произошла жуткая смертельная авария. Автомобили Chevrolet Aveo и Mercedes столкнулись на перекрестке перед светофором. В ДТП погиб сотрудник Государственной службы охраны.

В полиции Киевщины рассказали, что водитель легковушки Chevrolet не успел затормозить и врезался во внедорожник Mercedes, который остановился на красный цвет светофора.

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От столкновения водитель Chevrolet получил серьезные травмы. Врачи, прибывшие на место ДТП, не смогли его спасти, и мужчина скончался на месте.

Погибший оказался работником полиции, в частности сотрудник Государственной службы охраны. На момент аварии мужчина находился вне службы.



В ДТП под Киевом погиб сотрудник Государственной службы охраны / фото Информато​р

Смертельное ДТП под Бояркой / фото Информатор

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