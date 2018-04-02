В суд направили обвинительное заключение в отношении председателя Госаудитслужбы

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя Государственной аудиторской службы Украины Лидии Гавриловой.

Об этом сообщили в пресс-службе САП.

Гавриловой инкриминируют незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации.

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По версии сыщиков, Гаврилова в течение 2015 - 2017 лет получила в собственность активы на общую сумму почти 10 млн гривен. При этом доказательств о законности оснований приобретения собственности нет, а их стоимость значительно превышает законные доходы чиновника.

Кроме того, по мнению следствия, председатель Госаудитслужбы внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодных е-деклараций 2015 и 2016 годы. Следствие считает, что чиновник прибегла к таким действиям умышленно.