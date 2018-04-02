До суду скерували обвинувальний акт щодо голови Держаудитслужби

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо голови Державної аудиторської служби України Лідії Гаврилової.

Про це повідомили у прес-службі САП.

Гавриловій інкримінують незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації.

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Декларування недостовірної інформації Гавриловою

За версією детективів, Гаврилову впродовж 2015 – 2017 років отримала у власність активи на загальну суму майже 10 мільйонів гривень. При цьому доказів про законність підстав набуття власності не має, а їхня вартість значно перевищує законні доходи посадовця.

Окрім того, на переконання слідства, голова Держаудитслужби внесла завідомо недостовірні відомості до щорічних е-декларацій за 2015 та 2016 роки. Слідство вважає, що посадовець вдалася до таких дій умисно.