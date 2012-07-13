Первым дает объяснение бывший сотрудник Департамента уголовного розыска Олег Павленов.

Всего же по отдельному эпизоду трое подсудимых - Юрий Луценко и бывшие оперативники Олег Павленов и Владимир Тарасенко.

Напомним, утром на заседании суд отказал Юрию Луценко в приобщении к материалам дела ведомственной инструкции МВД о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Свое ходатайство экс-министр обосновал тем, что именно на положениях этой инструкции основывается выдвинутое ему обвинение. В свою очередь представители прокуратуры отметили, что эта инструкция не фигурирует в обвинении.

Ранее Печерский райсуд допросил 14 свидетелей дела по обвинению Юрия Луценко, что касается эпизода с отравлением на то время кандидата в президенты Виктора Ющенко. После этого судья Анна Медушевская перешла к следующей стадии процесса - изучению материалов дела.