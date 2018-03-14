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В суде разъяснили ситуацию с разрешением на похороны человека

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Похороны
Похороны

Нововведения в Уголовном процессуальном кодексе Украины (по так называемой "поправке Лозового") не будут касаться процедуры выдачи разрешения на похороны человека, умершего естественной смертью.

Соответствующая информация опубликована на сайте Апелляционного суда Ивано-Франковской области.

В суде отметили, что информация о том, что разрешение на похороны с 15 марта 2018 года будут предоставлять только после решения суда, не соответствует действительности.

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"За новеллами уголовно-процессуального кодекса Украины любую экспертизу, в том числе судебно-медицинскую, с 15.03.2018 будет назначать следственный судья, но только в рамках уголовного производства. То есть, в случаях насильственной смерти и только после регистрации сообщения об уголовном правонарушении. Ведь только эксперт выдает врачебное свидетельство о смерти, если она наступила вследствие травмы, отравления, поражения током, действия других внешних факторов, внезапной смерти детей в возрасте до 1 года и если лицо умершего не установлено​​", – объяснили в суде.

Также там указано, что если же человек умер естественной смертью, действие нововведений уголовно-процессуального законодательства на процедуру выдачи разрешения на его погребение не распространяется. Правила захоронения в Украине не изменились, изменился только субъект, который назначает экспертизу: не следователь, а следователь судья.

Заключение эксперта производится на основе Акта судебно-медицинского исследования и результатов анализов в месячный срок с момента назначения экспертизы, но тело отдается на погребение после завершения вскрытия. Проведение экспертизы на правила захоронения также не влияет.

В случаях, когда следователю придется обращаться к следственному судье с ходатайством о назначении экспертизы, оно будет рассматриваться следственным судьей немедленно и без всяких проволочек.

Теги: Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
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