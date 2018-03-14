У суді роз’яснили ситуацію з дозволом на похорон людини

Нововведення в Кримінальному процесуальному кодексі України (по так званій "поправці Лозового") не будуть стосуватися процедури видачі дозволу на похорон людини, яка померла природною смертю.

Відповідна інформація опублікована на сайті Апеляційного суду Івано-Франківської області.

У суді зазначили, що інформація про те, що дозвіл на похорон з 15 березня 2018 року надаватимуть тільки після рішення суду, не відповідає дійсності.

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"За новелами кримінально-процесуального кодексу України будь-яку експертизу, в тому числі судово-медичну, з 15.03.2018 призначатиме слідчий суддя, але тільки в межах кримінального провадження. Тобто, у випадках насильницької смерті і лише після реєстрації повідомлення про кримінальне правопорушення. Адже тільки експерт видає лікарське свідоцтво про смерть, якщо вона настала внаслідок травми, отруєння, ураження струмом, дії інших зовнішніх факторів, раптової смерті дітей віком до 1 року та якщо особа померлого не встановлена", – розтлумачили у суді.

Також там зазначено, що якщо ж людина померла природною смертю, дія нововведень кримінально-процесуального законодавства на процедуру видачі дозволу на її поховання не розповсюджується. Правила поховання в Україні не змінились, змінився тільки суб’єкт, який призначає експертизу: не слідчий, а слідчий суддя.

Висновок експерта виготовляється на основі Акту судово-медичного дослідження та результатів аналізів у місячний термін з моменту призначення експертизи, але тіло віддається на поховання після завершення розтину. Проведення експертизи на правила поховання також не впливає.

У випадках, коли слідчому доведеться звертатись до слідчого судді з клопотанням про призначення експертизи, воно розглядатиметься слідчим суддею негайно і без жодних зволікань.