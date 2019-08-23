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      В суде США рассказали, как "отбеливали" репутацию Януковича перед Западом

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      Виктор Янукович
      Виктор Янукович / Getty Images

      Экс-партнер Пола Манафорта и ключевой свидетель Год Гейтс дал показания по делу лоббирование украинского президента-беглеца Виктора Януковича в США.

      Гейтс поделился интересными деталями об отчете 2012 года, который составили американские юристы по заказу тогда действующего украинского правительства, сообщает "Голос Америки".

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      По его словам, целью этого отчета было скрытое лоббирование и "отбеливание" репутации Януковича на Западе, в США и в Европе, в 2012 году. Поскольку тогда основным препятствием евроинтеграции Украины был процесс над Юлией Тимошенко – именно этот отчет должен был показать, что этот процесс был справедлив.

      Гейтс отметил, что заплатил за этот отчет известный украинский олигарх Виктор Пинчук, отдав за него более 4,5 миллиона долларов.

      Кто такой Виктор Пинчук?Это – украинский предприниматель, миллиардер и меценат, зять второго президента Украины Леонида Кучмы. Является основателем инвестиционно-консалтинговой компании EastOne и благотворительной организации "Фонд Виктора Пинчука". Является одним из самых богатых олигархов Украины.

      Кроме подготовки отчета для СМИ, американские юристы также проводили встречи с "ключевыми европейскими фигурами", в частности с Александром Квасьневским и Пэтом Коксом, которые тогда возглавляли миссию Европарламента в Киеве. Ключевой задачей было убедить их в том, что процесс над Тимошенко – не преследование.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Виктор Пинчук Виктор Янукович
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