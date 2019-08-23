У суді США розповіли, як "відбілювали" репутацію Януковича перед Заходом

Екс-партнер Пола Манафорта та ключовий свідок Рік Гейтс дав свідчення у справі лобіювання українського президента-втікача Віктора Януковича у США.

Гейтс поділився цікавими деталями про звіт 2012 року, який склали американські юристи на замовлення тоді чинного українського уряду, повідомляє "Голос Америки".

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За його словами, метою цього звіту було приховане лобіювання та "відбілення" репутації Януковича на Заході, у США та у Європі, у 2012 році. Оскільки тоді основною перешкодою євроінтеграції України був процес над Юлією Тимошенко – саме цей звіт мав показати, що той процес був справедливий.

Гейтс зазначив, що заплатив за цей звіт відомий український олігарх Віктор Пінчук, віддавши за нього понад 4,5 мільйона доларів.

Хто такий Віктор Пінчук?Це – український підприємець, мільярдер та меценат, зять другого президента України Леоніда Кучми. Є засновником інвестиційно-консалтингової компанії EastOne та благочинної організації "Фонд Віктора Пінчука". Є одним із найбагатших олігархів України.

Окрім підготовки звіту для ЗМІ, американські юристи також проводили зустрічі з "ключовими європейськими фігурами", зокрема з Олександром Кваснєвським та Петом Коксом, які тоді очолювали місію Європарламенту в Києві. Ключовим завданням було переконати їх у тому, що процес над Тимошенко – не переслідування.