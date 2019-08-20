Суд заочно арештував міністра доходів часів Януковича

Екс-міністра Олександр Клименка звинувачують у розкраданні 3,1 мільярда гривень. Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про заочний арешт чиновника.

Екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко працював у злочинній організації разом із президентом-втікачем Віктором Януковичем.

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Як зазначили у Генпрокуратурі, слідчі встановили, що екс-міністр привласнив 3,1 мільярда гривень шляхом незаконного відшкодування з бюджету ПДВ на рахунки трьох підставних компаній. Загалом Клименка звинувачують по 7 статтях. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Правоохоронці повідомили, що сторона Клименка затягує судовий процес. Адвокати екс-чиновника вкотре самоусунулись та жодного разу не з’явились на судове засідання. Підозрюваному тепер нададуть безоплатного адвоката з центру надання правової допомоги.

Раніше правоохоронці провели обшуки у справі Олександра Клименка та знайшли купи грошей. Майно екс-міністра арештували та частково виставили на аукціоні.