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      Суд заочно арештував міністра доходів часів Януковича

      124 Читать новость на русском
      Олександр Клименко
      Олександр Клименко / Вести

      Екс-міністра Олександр Клименка звинувачують у розкраданні 3,1 мільярда гривень. Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про заочний арешт чиновника.

      Екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко працював у злочинній організації разом із президентом-втікачем Віктором Януковичем.

      До теми: Справа "податківців Клименка" та до чого тут Гладковський

      Як зазначили у Генпрокуратурі, слідчі встановили, що екс-міністр привласнив 3,1 мільярда гривень шляхом незаконного відшкодування з бюджету ПДВ на рахунки трьох підставних компаній. Загалом Клименка звинувачують по 7 статтях. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

      Правоохоронці повідомили, що сторона Клименка затягує судовий процес. Адвокати екс-чиновника вкотре самоусунулись та жодного разу не з’явились на судове засідання. Підозрюваному тепер нададуть безоплатного адвоката з центру надання правової допомоги. 

      Раніше правоохоронці провели обшуки у справі Олександра Клименка та знайшли купи грошей. Майно екс-міністра арештували та частково виставили на аукціоні.

      Як просувається справа проти олександра клименка
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      Теги: Корупція Новини України Новини політики ГПУ Олександр Клименко Віктор Янукович
      Джерело: 24 канал
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