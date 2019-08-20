Суд заочно арестовал министра доходов времен Януковича

Экс-министра Александр Клименко обвиняют в хищении 3,1 миллиардов гривен. Печерский районный суд города Киева принял решение о заочном аресте чиновника.

Экс-министр доходов и сборов Александр Клименко работал в преступной организации вместе с президентом-беглецом Виктором Януковичем.

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Как отметили в Генпрокуратуре, следователи установили, что экс-министр присвоил 3,1 миллиарда гривен путем незаконного возмещения из бюджета НДС на счета трех подставных компаний. В общем Клименко обвиняют по 7 статьям. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Правоохранители сообщили, что сторона Клименко затягивает судебный процесс. Адвокаты экс-чиновника в очередной раз самоустранились и ни разу не явились на судебное заседание. Подозреваемому теперь предоставят бесплатного адвоката из центра оказания правовой помощи.

Ранее правоохранители провели обыски по делу Александра Клименко и нашли кучи денег. Имущество экс-министра арестовали и частично выставили на аукционе.