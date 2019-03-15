Дело "налоговиков Клименко" и к чему здесь Гладковский

Чуть ли не самая дорогая спецоперация за всю историю независимости, во время которой одновременно было проведено почти 400 обысков в 15 областях Украины. Так пафосно 24 мая 2017 года правоохранители в рамках дела о налоговых площадках экс-министра доходов и сборов Александра Клименко задерживали действующих и бывших налоговиков. 13 марта 2019 года это производство передано в Печерский суд.

О перспективах уголовного производства в суде и как на его рассмотрение может повлиять журналистское расследование масштабных злоупотреблений в Укроборонпроме, узнавала журналистка 24 канала.

Голливудская спецоперация

Спецоперация по задержанию налоговиков запомнилась многим украинцам. В основном – из-за того, что напоминала голливудский экшн: в ней были задействованы 1700 полицейских и 500 военных прокуроров, которые одновременно провели более 400 обысков в 15 областях Украины. Тогда в Печерский суд Киева на вертолетах доставили 23 бывших руководителей региональных подразделений Государственной фискальной службы. Их подозревали в том, что через преступную схему, к которой они были причастны, семья Януковича не уплатила в бюджет 96 миллиардов гривен.

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Эта спецоперация стоила бюджету более 300 тысяч гривен. В суде подозреваемым сразу избрали меру пресечения. С легкой руки журналистов осуществления окрестили "делом налоговиков Клименко" (по аналогии с фамилией главы Министерства доходов и сборов времен Януковича – Александра Клименко).

О том, как задерживали "налоговиков Клименко" смотрите здесь:

Налоговиков обвиняли в содействии "отмыванию" средств для семьи Януковича

Позже правоохранители рассказывали, что в рамках производства они арестовали золото, загородные дома, миллионы наличности, яхты, старинные картины, элитарные авто.

Однако, уже через год об этом деле начали забывать, а подозреваемых отпустили из под стражи. Кто-то вышел под залог, а кого-то отпустили из-за истечения срока ареста.

В поисках судей

13 марта 2019 года правоохранители громко заявили о передаче обвинительного акта в Печерский районный суд города Киева. Даже фото всех материалов на своей странице в Фейсбук обнародовал генпрокурор Юрий Луценко. Он рассказал, что это уголовное производство состоит из более 1200 томов, передано в Печерский районный суд. Правда, эксперты не верят в то, что в этом деле будут быстрые приговоры. Такие производства рассматриваются коллегией судей из трех представителей Фемиды. А по принципам уголовного процесса, если судья участвовал в досудебном расследовании, то он не имеет права рассматривать дело в судебном производстве. В Печерском суде почти все следственные судьи рассматривали эти дела.

Большинство следственных судей уже принимали участие в досудебном расследовании, поэтому будет сложно сформировать коллегию судей, которые ранее не были приобщены к производству. То есть не рассматривали ходатайство о мерах пресечения или продлении залогов подозреваемым. Вероятно, это дело передадут в апелляционный суд, где будут избирать другой суд, который сможет ее рассмотреть. В то же время, в этом деле все подозреваемые из разных городов, у каждого из них по 2 или 4 адвокаты, и для того, чтобы собрать всех, нужен очень большой зал. Учитывая, что суд должен исследовать все материалы, переданные стороной обвинения, не стоит ожидать быстрого рассмотрения,

– отмечает эксперт Реанимационного пакета реформ, адвокат Злата Симоненко.

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По мнению исполнительного директора Transparency International Ярослава Юрчишина, сейчас очень трудно говорить о реальном завершении этого дела. Ведь с материалами производства, кроме следователей и процессуальных руководителей, то есть прокуроров и следственного судьи, – никто не знаком.

"Мы отслеживаем, с какой сложностью происходит управление арестованным по этому делу имуществом Нацагентством по вопросам выявления, розыска и управления активами. Фактически, на каждом этапе дела происходит затягивание процессов. К примеру, принимаются судебные решения, запрещающие управление имуществом, что вообще не имеет никакой логики. Судебная система четко показывает неспособность переварить коррупционные дела такого рода", – добавляет эксперт.

"Отжать" награбленное

Поэтому эксперты опасаются, что и этот судебный процесс перейдет в стадию затягивания. Поспособствует этому и большое количество свидетелей и фигурантов производства.

Из-за большого количества собранных материалов рассмотрение производства может затянуться

По мнению Ярослава Юрчишина, в судебном процессе сторона обвинения всегда в сложной ситуации. Им максимально нужно соблюдать требования закона, Европейской хартии по правам человека, иначе приговор будет обжалован в международных судах. Соответственно, никто ускорять процесс не будет. Эксперт убежден, что это положительный аспект, ведь нам нужны аргументированные, а не быстрые решения.

Политолог Тарас Загородний имеет свою версию событий.

Зная игривое настроение нашей страны, думаю, что дело будет разваливаться в суде. Главной задачей спецоперации было не прикрыть те площадки и кого-то поймать, а самим перехватить и отжать хотя бы половину награбленного. Потом, условно говоря, спустить это дело на тормозах, то есть продать и уехать заграницу, и там хорошо себя чувствовать. Не исключаю, что все это этим и закончится,

– прогнозирует Тарас Загородний.

Гладковский VS налоговики Клименко

Правда, некоторые эксперты высказывали предположение, что такая внезапная передача дела в суд – это отвлечение внимания украинцев от коррупционного скандала, связанного с оборонкой. Может ли дело немного забытых налоговиков "перекрыть" резонанс по коррупции в оборонке - тот еще вопрос. И не только потому, что оно годами будет рассматриваться в суде.

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По мнению Тараса Загороднего, для отвлечения внимания или чтобы выиграть выборы Порошенко надо принять волевое решение о взятии под стражу Глаковского-младшего или и всех фигурантов скандала.

Они должны сидеть в СИЗО, хотя бы до выяснения дела. Это положительно сыграло бы в предвыборной кампании. Все остальное будет рассматриваться людьми как потворство коррупции. Ведь речь идет о коррупции в армии. То есть одно дело, когда речь идет о налоговиках, которые что-то "накаламутили", другое – чиновниках, заявляющих о своем патриотизме и одновременно обворовывают армию,

– заявил Тарас Загородний.



Ради роскошной жизни чиновники готовы "зарабатывать" даже на воюющей армии

Сейчас армия пользуется 40% доверия населения. И тут возникает ситуация – ребята, которые воюют на Донбассе и хищения, а де-факто мародерство в тылу. Это очень болезненно воспринимается и плохо влияет на рейтинг Порошенко. Расследование в отношении оборонки займет у нынешнего гаранта 2-3% рейтинга: чем больше он будет молчать, тем больше будет терять позиций.

"Относительно дела налоговиков, учитывая количество фигурантов, томов, которые рассматриваются, думаю, оно растянется минимум на два года. Конечно, если не развалится в суде. Для затягивания дела в законодательстве есть лазейки, которые использует Насиров. То есть де-факто дело рассматривается в суде, но адвокаты требуют, чтобы судья зачитывал вслух каждый ее том. Таким образом, только зачитывание дела затянулось на пол года. У них же заседание не каждый день и не в течение целого дня они зачитывают материалы производства. Думаю, это дело минимум на 2-3 года, и оно никак не спасет и не переключит внимание", – говорит Тарас Загородний.

Как ни прискорбно, но прогнозы по этому делу, не весьма положительные. Однако, возможно, именно она станет исключением и приговоры подозреваемым все же будут вынесены, а само дело не затеряется в судебных коридорах.