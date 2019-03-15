Справа "податківців Клименка" і до чого тут Гладковський

Чи не найдорожча спецоперація за всю історію незалежності, під час якої одночасно було проведено майже 400 обшуків в 15 областях України. Так пафосно 24 травня 2017 року правоохоронці в рамках справи про податкові майданчики екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка затримували чинних та колишніх податківців. 13 березня 2019 року це провадження передано до Печерського суду.

Про перспективи кримінального провадження в суді та як на його розгляд може вплинути журналістське розслідування щодо масштабних зловживань в Укроборонпромі, дізнавалась журналістка 24 каналу.

Голівудська спецоперація

Спецоперація із затримання податківців запам’яталась багатьом українцям. Здебільшого – через те, що нагадувала голлівудський екшн: у ній були задіяні 1700 поліцейських та 500 воєнних прокурорів, які одночасно провели понад 400 обшуків в 15 областях України. Тоді до Печерського суду Києва гвинтокрилами доставили 23 колишніх керівників регіональних підрозділів Державної фіскальної служби. Їх підозрювали в тому, що через злочинну схему, до якої вони були причетні, сім’я Януковича не сплатила до бюджету 96 мільярдів гривень.

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Ця спецоперація коштувала бюджету понад 300 тисяч гривень. В суді підозрюваним одразу обрали запобіжні заходи. З легкої руки журналістів провадження охрестили "справою податківців Клименка" (за аналогією з прізвищем очільника Міністерства доходів і зборів часів Януковича – Олександра Клименка).

Про те, як затримували "податківців Клименка" дивіться тут:

Податківців звинувачували у сприянні "відмивання" коштів для сімї' Януковича

Пізніше правоохоронці розповідали, що в рамках провадження вони арештували золото, заміські будинки, мільйони готівки, яхти, старовинні картини, елітарні авто.

Проте, вже через рік про цю справу почали забувати, а підозрюваних відпустили з під варти. Хтось вийшов під заставу, а когось відпустили через закінчення строку арешту.

В пошуках суддів

13 березня 2019 року правоохоронці гучно заявили про передачу обвинувального акту до Печерського районного суду міста Києва. Навіть фото всіх матеріалів на своїй сторінці у Фейсбук оприлюднив генпрокурор Юрій Луценко. Він розповів, що це кримінальне провадження складається з понад 1200 томів, які передано до Печерського районного суду. Щоправда, експерти не вірять у те, що у цій справі будуть швидкі вироки. Такі провадження розглядаються колегією суддів з трьох представників Феміди. А за принципами кримінального процесу, якщо суддя брав участь у досудовому розслідуванні, то він не має права розглядати справу у судовому провадженні. У Печерському суді майже всі слідчі судді розглядали ці справи.

Більшість слідчих суддів уже брали участь у досудовому розслідуванні, тому буде складно сформувати колегію суддів, які раніше не були долучені до провадження. Тобто не розглядали клопотання про запобіжні заходи або продовження застав підозрюваним. Вірогідно, цю справу передадуть до апеляційного суду, де обиратимуть інший суд, який зможе її розглянути. Водночас, у цій справі всі підозрювані з різних міст, у кожного з них по 2 чи й 4 адвокати, і для того, щоб зібрати всіх, потрібна дуже велика зала. Враховуючи, що суд має дослідити всі матеріали, передані стороною обвинувачення, не варто очікувати швидкого розгляду,

– зазначає експерт Реанімаційного пакета реформ, адвокат Злата Симоненко.

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На думку виконавчого директора Transparency International Ярослава Юрчишина, зараз дуже важко говорити про реальний результат цієї справи. Адже з матеріалами провадження, крім слідчих і процесуальних керівників, тобто прокурорів і слідчого судді, – ніхто не знайомий.

"Ми відслідковуємо, з якою складністю відбувається управління арештованим у цій справі майном Нацагентством з питань виявлення, розшуку та управління активами. Фактично, на кожному етапі справи відбувається затягування процесів. Приміром, ухвалюються судові рішення, які забороняють управління майном, що взагалі немає жодної логіки. Судова система чітко показує нездатність переварити корупційні справи такого роду", – додає експерт.

"Віджати" награбоване

Тож експерти побоюються, що і цей судовий процес перейде у стадію затягування. Сприятиме цьому й велика кількість свідків і фігурантів провадження.



Через велику кількість зібраних матеріалів розгляд провадження може затягнутись

На думку Ярослава Юрчишина, в судовому процесі сторона обвинувачення завжди у складнішій ситуації. Їм максимально потрібно дотримуватись вимог закону, європейської хартії з прав людини, інакше вирок буде оскаржено в міжнародних судах. Відповідно, ніхто пришвидшувати процес не буде. Експерт переконаний, що це позитивний аспект, адже нам потрібні аргументовані, а не швидкі рішення.

Політолог Тарас Загородній має свою версію подій.

Знаючи грайливий настрій нашої країни, думаю, що справа розвалюватиметься у суді. Головним завданням спецоперації було не прикрити ті майданчики і когось зловити, а самим перехопити і віджати хоча б половину награбованого. Потім, умовно кажучи, спустити цю справу на гальмах, тобто продати і виїхати закордон, і там добре себе почувати. Не виключаю, що все це цим і закінчиться,

– прогнозує Тарас Загородній.

Гладковський VS податківці Клименка

Щоправда, деякі експерти висловлювали припущення, що така раптова передача справи до суду – це відволікання уваги українців від корупційного скандалу, пов’язаного із оборонкою. Чи може справа трохи забутих податківців "перекрити" резонанс щодо корупції в оборонці – ще те питання. І не лише тому, що вона роками розглядатиметься в суді.

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На думку Тараса Загороднього, для відволікання уваги або щоб виграти вибори Порошенку треба ухвалити вольове рішення про взяття під варту Глаковського-молодшого чи й всіх фігурантів скандалу.

Вони мають сидіти в СІЗО, хоча б до з’ясування справи. Це позитивно зіграло б у передвиборчій кампанії. Все інше буде розглядатись людьми як потурання корупції. Адже йдеться про корупцію в армії. Тобто одна справа, коли йдеться про податківців, які щось "накаламутили", інша – високопосадовців, що заявляють про свій патріотизм і , водночас, обкрадають армію,

– заявив Тарас Загородній.



Заради розкішного життя посадовці готові "заробляти" навіть на воюючій армії

Наразі армія користується 40% довіри населення. І тут виникає ситуація – хлопці, які воюють на Донбасі й розкрадання, а де-факто мародерство в тилу. Це дуже болісно сприймається і погано впливає на рейтинг Порошенка. Розслідування стосовно оборонки забере у нинішнього гаранта 2-3% рейтингу: чим більше він мовчатиме, тим більше втрачатиме позицій.

"Щодо справи податківців, враховуючи кількість фігурантів, томів, які розглядаються, думаю, вона розтягнеться мінімум на два роки. Звісно, якщо не розвалиться в суді. Для затягування справи в законодавстві є лазівки, які використовує Насіров. Тобто де-факто справа розглядається у суді, але адвокати вимагають, щоб суддя зачитував вголос кожен її том. Таким чином, лише зачитування справи затягнулось на пів року. У них же засідання не щодня і не протягом цілого дня вони зачитують матеріали провадження. Думаю, ця справа мінімум на 2-3 роки і вона ніяк не врятує і не переключить увагу", – говорить Тарас Загородній.

Як не прикро, але прогнози щодо цієї справи, не вельми позитивні. Проте, можливо, саме вона стане винятком і вироки підозрюваним все ж буде винесено, а сама справа не загубиться в судових коридорах.