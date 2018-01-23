Через елітну квартиру екс-міністра часів Януковича Клименка у Києві сталися сутички

Працівники Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів прийшли у будинок на бульварі Тараса Шевченка у Києві. Тут вони повинні прийняти в управління квартиру, згідно рішення суду. Однак отримали неочікуваний опір від невідомих осіб.

За даним "Громадське", мова йде про квартиру екс-міністра часів Януковича Олександра Клименка. Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником квартири є ТОВ «Компанія з управління активами Ексельсіор». Квартира передана в управління Національному агентству ухвалою Печерського районного суду міста Києва.

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"Національному агентству передано в управління квартиру 32 (реєстраційний номер 32270199) площею 200,8 кв.м. за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 27 Б. Згідно зі статтею 129-1 Конституції України, судове рішення є обов’язковим до виконання", — наголосили в Нацагентсві.

Водночас невідомі особи чинять супротив представникам Національного агентства та Головної військової прокуратури щодо виконання Ухвали суду та передачі квартири в управління Національному агентству.