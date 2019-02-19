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      В суде заседали по делу о незаконном пересечении государственной границы

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      Дело о якобы незаконном перелете в Россию нынешним кандидатом в президенты Валентином Наливайченко слушали в Соломенском райсуде столицы.

      По утверждению прокуроров, 3 апреля 2015 года нелегальное пересечение границы организовал сотрудник СБУ. Впрочем, адвокаты подозреваемого, действующего сотрудника СБУ, с обвинениями не согласны.

      У нас есть доказательства, что 3 апреля 2015 года Наливайченко подписывал документы, был в Киеве, осуществлял прием. Другие лица, которые якобы способствовали его незаконному вылету не были в аэропорту Жуляны. Ворота, через которые якобы проезжал кортеж Наливайченко не открывалась и не распломбировались – эта информация не соответствует действительности и дело носит заказной характер,
      – заявил адвокат Александр Мазур.

      Заседания по делу начались еще в декабре прошлого года. На этот раз слушали свидетеля со стороны обвинения, который, по материалам следствия, якобы играл ключевую роль в организации такого полета. Впрочем, как выяснилось, на момент событий он вообще был в зарубежном отпуске и совершать такие действия не мог физически.

      "Лицо сегодня четко отвечая на вопрос прокурора и судьи отметило, что никаких незаконных полетов Наливайченко не было. Кроме того, свидетель отметил, что на него давили, был ночной допрос, непрерывный, более 2,5 часа с 22.30 до часу ночи. Двое допрошенных ранее свидетеля дали ложные показания, поэтому дело это имеет шансы рассыпаться в пух и прах", – отметил адвокат Александр Мазур.

      Следующее судебное заседание состоится 28 февраля.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики СБУ Валентин Наливайченко
      Источник: 24 Канал
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