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      У суді засідали у справі Наливайченка щодо незаконного перетину державного кордону

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      Справу щодо начебто незаконного перельоту до Росії нинішнім кандидатом в президенти Валентином Наливайченком слухали в Солом’янському райсуді столиці.

      За твердженням прокурорів, 3 квітня 2015 року нелегальний перетин кордону організував співробітник СБУ. Втім, адвокати підозрюваного, діючого співробітника СБУ, з обвинуваченнями не погоджуються.

      У нас є докази, що 3 квітня 2015 року Наливайченко підписував документи, був у Києві, здійснював прийом. Інші особи, які начебто сприяли його незаконному вильоту не були в аеропорту Жуляни. Ворота, через які начебто проїжджав кортеж Наливайченка не відкривалися і не розпломбовувались – ця інформація не відповідає дійсності і справа має замовний характер,
      – заявив адвокат Олександр Мазур.

      Засідання по справі розпочалися ще торік у грудні. Цього разу слухали свідка з боку обвинувачення, який, за матеріалами слідства, нібито відігравав ключову роль в організації такого польоту. Втім, як з'ясувалося, на момент подій він взагалі був у закордонній відпустці і вчиняти такі дії не міг фізично.

      "Особа сьогодні чітко відповідаючи на питання прокурора та судді зазначила, що жодних незаконних польотів Наливайченка не було. Крім того, свідок зазначив, що на нього тиснули, був нічний допит, безперервний, більше ніж 2,5 години з 22.30 до першої години ночі. Двоє допитаних раніше свідка дали неправдиві показання, тому справа ця має шанси розсипатися в пух і прах", – зазначив адвокат Олександр Мазур.

      Наступне судове засідання відбудеться 28 лютого.

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      Теги: Новини політики Валентин Наливайченко СБУ
      Джерело: 24 Канал
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