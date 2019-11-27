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      В Сумах из маршруток выпали две пенсионерки: одна погибла

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      В Сумах за несколько дней случилось сразу два инцидента, в которых травмированы две пенсионерки. У одной женщины – перелом ноги. Другая, к сожалению, – не выжила. В городе теперь проверяют весь общественный транспорт.

      Трагедия произошла в пригороде Сум на остановке общественного транспорта пожилая бабушка выпала из автобуса. Пострадавшую женщину мгновенно увезли в больницу. Почти сутки она находилась в реанимации на искусственной вентиляции легких, но сердце не выдержало.

      К слову: В Одессе женщина выпала из маршрутки на ходу – видео

      Прошло несколько дней, и подобный случай произошел уже на другой автобусной остановке города. Потерпевшей снова оказалась пенсионерка. Но, к счастью, травмы не такие серьезные. 64-летняя пассажирка отделалась переломом ноги.

      Сейчас полицейские выясняют при каких обстоятельствах произошла авария – двигалась ли маршрутка, были ли открыты двери. Уже известно, что в салоне были заняты только сидячие места, проход был свободным,
      – пояснил представитель Нацполиции в Сумской области Владимир Кузьменко.

      Оба маршрута, на которых произошли трагедии, принадлежат одному и тому же перевозчику.

      "То, что машины исправны, а водители имеют все допуски, это 100%. Все остальные вопросы задавайте перевозчику, он вам все расскажет", – отметил председатель Сумского союза автоперевозчиков Александр Запорожец.

      маршрутка
      Маршутка, из которой выпала пенсионерка​

      маршутка пенсіонерка суми
      Трагедия произошла на общественной остановке

      Транспортный отдел городского совета уже взялся проверять весь общественный транспорт. Впрочем, найдут ли и накажут ли виновных в трагедии – неизвестно. Ведь уже третий год в Сумах продолжается рассмотрение дела о гибели пенсионера. В декабре 2016 года его голову фактически раздавило колесом маршрутки. Дело до сих пор даже не дошло до суда.

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      Автор: Диана Луцышин
      Теги: Новости Украины Жертвы Транспорт Сумы
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