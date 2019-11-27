В Сумах из маршруток выпали две пенсионерки: одна погибла

В Сумах за несколько дней случилось сразу два инцидента, в которых травмированы две пенсионерки. У одной женщины – перелом ноги. Другая, к сожалению, – не выжила. В городе теперь проверяют весь общественный транспорт.

Трагедия произошла в пригороде Сум на остановке общественного транспорта пожилая бабушка выпала из автобуса. Пострадавшую женщину мгновенно увезли в больницу. Почти сутки она находилась в реанимации на искусственной вентиляции легких, но сердце не выдержало.

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Прошло несколько дней, и подобный случай произошел уже на другой автобусной остановке города. Потерпевшей снова оказалась пенсионерка. Но, к счастью, травмы не такие серьезные. 64-летняя пассажирка отделалась переломом ноги.

Сейчас полицейские выясняют при каких обстоятельствах произошла авария – двигалась ли маршрутка, были ли открыты двери. Уже известно, что в салоне были заняты только сидячие места, проход был свободным,

– пояснил представитель Нацполиции в Сумской области Владимир Кузьменко.

Оба маршрута, на которых произошли трагедии, принадлежат одному и тому же перевозчику.

"То, что машины исправны, а водители имеют все допуски, это 100%. Все остальные вопросы задавайте перевозчику, он вам все расскажет", – отметил председатель Сумского союза автоперевозчиков Александр Запорожец.



Маршутка, из которой выпала пенсионерка​



Трагедия произошла на общественной остановке

Транспортный отдел городского совета уже взялся проверять весь общественный транспорт. Впрочем, найдут ли и накажут ли виновных в трагедии – неизвестно. Ведь уже третий год в Сумах продолжается рассмотрение дела о гибели пенсионера. В декабре 2016 года его голову фактически раздавило колесом маршрутки. Дело до сих пор даже не дошло до суда.