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      У Сумах з маршруток випали дві пенсіонерки: одна загинула

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      У Сумах за кілька днів трапилось одразу два інциденти, в яких травмувалися дві пенсіонерки. У однієї жінки – перелом ноги, інша, на жаль, – не вижила. У місті тепер перевіряють весь громадський транспорт.

      Трагедія сталось у передмісті Сум на зупинці громадського транспорту літня бабуся випала з автобуса. Потерпілу жінку миттєво відвезли до лікарні. Майже добу вона перебувала в реанімації на штучній вентиляції легень та серце не витримало.

      До слова: В Одесі жінка випала з маршрутки на ходу – відео

      Минуло кілька днів, і схожий випадок стався уже на іншій автобусній зупинці міста. Потерпілою знову виявилась пенсіонерка. Та, на щастя, травми не такі серйозні. 64-річна пасажирка відбулась переломом ноги.

      Зараз поліцейські з'ясовують за яких обставин сталася аварія – чи рухалася маршрутка, чи були відкриті двері. Уже відомо, що в салоні були зайняті лише сидячі місця, прохід був вільним,
      – пояснив речник Нацполіції в Сумській області Володимир Кузьменко.

      Обидва маршрути, на яких стались трагедії, належать одному й тому ж перевізнику.

      "Те, що машини справні, а водії мають всі допуски, це 100%. Всі інші питання ставте перевізнику, він вам все розкаже", – зазначив голова Сумської спілки автоперевізників Олександр Запорожець.

      маршрутка
      Маршрутка, з якої випала пенсіонерка

      маршутка пенсіонерка суми
      Трагедія сталась на громадській зупинці

      Транспортний відділ міської ради вже взявся перевіряти весь громадський транспорт. Втім, чи знайдуть і покарають винних у трагедії – невідомо. Адже вже третій рік у Сумах триває розгляд справи щодо загибелі пенсіонера. У грудні 2016 року його голову фактично розчавило колесом маршрутки. Справа досі навіть не дійшла до суду.

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      сьогодні
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      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Новини України Жертви Суми Транспорт
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