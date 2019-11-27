У Сумах з маршруток випали дві пенсіонерки: одна загинула

У Сумах за кілька днів трапилось одразу два інциденти, в яких травмувалися дві пенсіонерки. У однієї жінки – перелом ноги, інша, на жаль, – не вижила. У місті тепер перевіряють весь громадський транспорт.

Трагедія сталось у передмісті Сум на зупинці громадського транспорту літня бабуся випала з автобуса. Потерпілу жінку миттєво відвезли до лікарні. Майже добу вона перебувала в реанімації на штучній вентиляції легень та серце не витримало.

До слова: В Одесі жінка випала з маршрутки на ходу – відео

Минуло кілька днів, і схожий випадок стався уже на іншій автобусній зупинці міста. Потерпілою знову виявилась пенсіонерка. Та, на щастя, травми не такі серйозні. 64-річна пасажирка відбулась переломом ноги.

Зараз поліцейські з'ясовують за яких обставин сталася аварія – чи рухалася маршрутка, чи були відкриті двері. Уже відомо, що в салоні були зайняті лише сидячі місця, прохід був вільним,

– пояснив речник Нацполіції в Сумській області Володимир Кузьменко.

Обидва маршрути, на яких стались трагедії, належать одному й тому ж перевізнику.

"Те, що машини справні, а водії мають всі допуски, це 100%. Всі інші питання ставте перевізнику, він вам все розкаже", – зазначив голова Сумської спілки автоперевізників Олександр Запорожець.



Маршрутка, з якої випала пенсіонерка



Трагедія сталась на громадській зупинці

Транспортний відділ міської ради вже взявся перевіряти весь громадський транспорт. Втім, чи знайдуть і покарають винних у трагедії – невідомо. Адже вже третій рік у Сумах триває розгляд справи щодо загибелі пенсіонера. У грудні 2016 року його голову фактично розчавило колесом маршрутки. Справа досі навіть не дійшла до суду.