В Сумах контрафактные антисептики продавали медучреждениям – фото, видео

В Сумах производили и реализовывали некачественные дезинфекторы. Производство фальсификата организовали несколько местных предпринимателей.

Горе-предприниматели изготовляли антисептики под вымышленным брендом – из сомнительного сырья и без каких-либо разрешительных документов. Об этом информирует пресс-служба СБУ.

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Некачественную продукцию реализовывали через интернет, а также продавали медучреждениям Сумской области.

Во время обыска правоохранители обнаружили почти 600 литров готового антисептика и 500 литров спирта неизвестного происхождения. Также среди найденного – оборудование, химические вещества. Стоимость изъятой продукции и оборудования – почти 1 миллион гривен.



Правоохранители изъяли продукции на 1 миллион гривен / Фото пресс-службы СБУ



600 литров антисептика были уже готовы к продаже / Фото пресс-службы СБУ

Правоохранители начали уголовное производство за умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции. Сейчас следователи определяют, куда уже попали фальсифицированные антисептики.

Смотрите видео о подпольном производстве в Сумах: