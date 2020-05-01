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      В Сумах контрафактные антисептики продавали медучреждениям – фото, видео

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      В Сумах некачественные антисептики продавали больницам - фото, видео
      Неякісні антисептики продавали через інтернет / Пресслужба СБУ

      В Сумах производили и реализовывали некачественные дезинфекторы. Производство фальсификата организовали несколько местных предпринимателей.

      Горе-предприниматели изготовляли антисептики под вымышленным брендом – из сомнительного сырья и без каких-либо разрешительных документов. Об этом информирует пресс-служба СБУ.

      ​К теме Шприцы, халаты и маски из инфекционных больниц сбрасывали на обычных свалках: фото

      Некачественную продукцию реализовывали через интернет, а также продавали медучреждениям Сумской области.

      Во время обыска правоохранители обнаружили почти 600 литров готового антисептика и 500 литров спирта неизвестного происхождения. Также среди найденного – оборудование, химические вещества. Стоимость изъятой продукции и оборудования – почти 1 миллион гривен.

      контрафакт суми
      Правоохранители изъяли продукции на 1 миллион гривен / Фото пресс-службы СБУ

      Суми антисептик
      600 литров антисептика были уже готовы к продаже / Фото пресс-службы СБУ

      Правоохранители начали уголовное производство за умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции. Сейчас следователи определяют, куда уже попали фальсифицированные антисептики.

      Смотрите видео о подпольном производстве в Сумах:

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Расследования Криминальные новости СБУ Сумы
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