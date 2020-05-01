У Сумах контрафактні антисептики продавали медзакладам – фото, відео
У Сумах виробляли та реалізовували неякісні дезінфектори. Виробництво фальсифікату організували кілька місцевих підприємців.
Горе-підприємці виготовляли антисептики під вигаданим брендом – з сумнівної сировини та без будь-яких дозвільних документів. Про це інформує пресслужба СБУ.
Неякісну продукцію реалізовували через інтернет, а також продавали медзакладам Сумської області.
Під час обшуку правоохоронці виявили майже 600 літрів готового антисептика та 500 літрів спирту невідомого походження. Також серед знайденого – обладнання, хімічні речовини. Вартість вилученої продукції та устаткування – майже 1 мільйон гривень.
Правоохоронці вилучили продукції на 1 мільйон гривень / Фото пресслужби СБУ
600 літрів антисептика були вже готові до продажу / Фото пресслужби СБУ
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за умисне введення в обіг на ринку України небезпечної продукції. Наразі слідчі визначають, куди вже потрапили фальсифіковані антисептики.
Дивіться відео про підпільне виробництво у Сумах: