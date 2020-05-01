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      У Сумах контрафактні антисептики продавали медзакладам – фото, відео

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      У Сумах неякісні антисептики продавали медзакладам – фото, відео
      Неякісні антисептики продавали через інтернет / Пресслужба СБУ

      У Сумах виробляли та реалізовували неякісні дезінфектори. Виробництво фальсифікату організували кілька місцевих підприємців.

      Горе-підприємці виготовляли антисептики під вигаданим брендом – з сумнівної сировини та без будь-яких дозвільних документів. Про це інформує пресслужба СБУ.

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      Неякісну продукцію реалізовували через інтернет, а також продавали медзакладам Сумської області.

      Під час обшуку правоохоронці виявили майже 600 літрів готового антисептика та 500 літрів спирту невідомого походження. Також серед знайденого – обладнання, хімічні речовини. Вартість вилученої продукції та устаткування – майже 1 мільйон гривень.

      контрафакт суми
      Правоохоронці вилучили продукції на 1 мільйон гривень / Фото пресслужби СБУ

      Суми антисептик
      600 літрів антисептика були вже готові до продажу / Фото пресслужби СБУ

      Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за умисне введення в обіг на ринку України небезпечної продукції. Наразі слідчі визначають, куди вже потрапили фальсифіковані антисептики.

      Дивіться відео про підпільне виробництво у Сумах:

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Розслідування Кримінальні новини СБУ Суми
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