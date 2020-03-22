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      В Сумах останавливается почти весь коммунальный транспорт

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      В Сумах временно останавливают работу транспорта коммунального предприятия "Электроавтотранс". Кроме того, в городе отменяют перевозки пассажиров льготных категорий в частном пассажирском транспорте.

      Это делается для того, чтобы ограничить пребывание в местах скопления людей пожилого возраста, говорится на сайте Сумского горсовета.

      Важно Общественный транспорт для спецработников в Киеве: маршруты и карта

      В Сумах временно прекращает работу городской транспорт коммунального предприятия "Электроавтотранс". По предварительной информации, транспорт не будет работать до окончания карантина.

      Ограничения не касаются маршрутов:

      • №57А Барановка – Центр;
      • №64А Добровольная – Центр;
      • №59А Басы – Центр.

      В то же время коммунальный транспорт будет направляться для выполнения спецрейсов. Он будет перевозить работников больниц и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

      Добавим, что с 23 марта в Киеве вводят ограничения на передвижение на общественном транспорте. Им смогут воспользоваться только спецработники стратегически важных предприятий и отраслей.

      По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировали 47 случаев заражения коронавирусом, из них 3 человека, к сожалению, умерли. Впрочем, есть хорошие новости – 1 человек выздоровел.

      Главное об ограничении транспорта во время карантина

      • На время карантина Украинская власть ввела ряд ограничений, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Запрещена работа метро, а в трамваях и маршрутках действуют ограничения на количество пассажиров.
      • Так, в одном вагоне одновременно могут находиться не более 10 человек. Также все обязаны пользоваться средствами личной защиты.
      • С 18 марта полностью прекратили междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.
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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Сумы Транспорт Новости Украины
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