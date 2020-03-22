В Сумах останавливается почти весь коммунальный транспорт
В Сумах временно останавливают работу транспорта коммунального предприятия "Электроавтотранс". Кроме того, в городе отменяют перевозки пассажиров льготных категорий в частном пассажирском транспорте.
Это делается для того, чтобы ограничить пребывание в местах скопления людей пожилого возраста, говорится на сайте Сумского горсовета.
Важно Общественный транспорт для спецработников в Киеве: маршруты и карта
В Сумах временно прекращает работу городской транспорт коммунального предприятия "Электроавтотранс". По предварительной информации, транспорт не будет работать до окончания карантина.
Ограничения не касаются маршрутов:
- №57А Барановка – Центр;
- №64А Добровольная – Центр;
- №59А Басы – Центр.
В то же время коммунальный транспорт будет направляться для выполнения спецрейсов. Он будет перевозить работников больниц и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.
Добавим, что с 23 марта в Киеве вводят ограничения на передвижение на общественном транспорте. Им смогут воспользоваться только спецработники стратегически важных предприятий и отраслей.
По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировали 47 случаев заражения коронавирусом, из них 3 человека, к сожалению, умерли. Впрочем, есть хорошие новости – 1 человек выздоровел.
Главное об ограничении транспорта во время карантина
- На время карантина Украинская власть ввела ряд ограничений, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Запрещена работа метро, а в трамваях и маршрутках действуют ограничения на количество пассажиров.
- Так, в одном вагоне одновременно могут находиться не более 10 человек. Также все обязаны пользоваться средствами личной защиты.
- С 18 марта полностью прекратили междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.