В Сумах останавливается почти весь коммунальный транспорт

В Сумах временно останавливают работу транспорта коммунального предприятия "Электроавтотранс". Кроме того, в городе отменяют перевозки пассажиров льготных категорий в частном пассажирском транспорте.

Это делается для того, чтобы ограничить пребывание в местах скопления людей пожилого возраста, говорится на сайте Сумского горсовета.

Важно Общественный транспорт для спецработников в Киеве: маршруты и карта

В Сумах временно прекращает работу городской транспорт коммунального предприятия "Электроавтотранс". По предварительной информации, транспорт не будет работать до окончания карантина.

Ограничения не касаются маршрутов:

№57А Барановка – Центр;

№64А Добровольная – Центр;

№59А Басы – Центр.

В то же время коммунальный транспорт будет направляться для выполнения спецрейсов. Он будет перевозить работников больниц и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Добавим, что с 23 марта в Киеве вводят ограничения на передвижение на общественном транспорте. Им смогут воспользоваться только спецработники стратегически важных предприятий и отраслей.

По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировали 47 случаев заражения коронавирусом, из них 3 человека, к сожалению, умерли. Впрочем, есть хорошие новости – 1 человек выздоровел.

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