У Сумах зупиняється майже весь комунальний транспорт

У Сумах тимчасово зупиняють роботу міського транспорту комунального підприємства "Електроавтотранс". Крім того, у місті скасовується перевезення пасажирів пільгових категорій у приватному пасажирському транспорті.

Це робиться для того, щоб обмежити перебування у місцях скупчення людей похилого віку, мовиться на сайті Сумської міськради.

Важливо Громадський транспорт для спецпрацівників у Києві: маршрути і карта

У Сумах тимчасово припиняє роботу міський транспорт комунального підприємства "Електроавтотранс". За попередньою інформацією, транспорт не працюватиме до закінчення карантину.

Обмеження не стосуються маршрутів:

№57А Баранівка – Центр;

№64А Добровільна – Центр;

№59А Баси – Центр.

Водночас комунальний транспорт направлятиметься для виконання спецрейсів. Він перевозитиме працівників лікарень та підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста.

Додамо, що з 23 березня у Києві вводять обмеження на пересування громадським транспортом. Ним зможуть скористатися лише спецпрацівники стратегічно важливих підприємств та галузей.

Станом на 22 березня в Україні зафіксували 47 випадків зараження коронавірусом, з них 3 людини, на жаль, померли. Втім, є хороші новини – 1 людина одужала.

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