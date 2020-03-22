У Сумах зупиняється майже весь комунальний транспорт
У Сумах тимчасово зупиняють роботу міського транспорту комунального підприємства "Електроавтотранс". Крім того, у місті скасовується перевезення пасажирів пільгових категорій у приватному пасажирському транспорті.
Це робиться для того, щоб обмежити перебування у місцях скупчення людей похилого віку, мовиться на сайті Сумської міськради.
Важливо Громадський транспорт для спецпрацівників у Києві: маршрути і карта
У Сумах тимчасово припиняє роботу міський транспорт комунального підприємства "Електроавтотранс". За попередньою інформацією, транспорт не працюватиме до закінчення карантину.
Обмеження не стосуються маршрутів:
- №57А Баранівка – Центр;
- №64А Добровільна – Центр;
- №59А Баси – Центр.
Водночас комунальний транспорт направлятиметься для виконання спецрейсів. Він перевозитиме працівників лікарень та підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста.
Додамо, що з 23 березня у Києві вводять обмеження на пересування громадським транспортом. Ним зможуть скористатися лише спецпрацівники стратегічно важливих підприємств та галузей.
Станом на 22 березня в Україні зафіксували 47 випадків зараження коронавірусом, з них 3 людини, на жаль, померли. Втім, є хороші новини – 1 людина одужала.
Головне про обмеження транспорту під час карантину
- На час карантину українська влада запровадила низку обмежень, аби запобігти поширенню коронавірусу. Заборонено роботу метро, а у трамваях і маршрутках діють обмеження на кількість пасажирів.
- Так, в одному вагоні одночасно можуть перебувати не більш як 10 людей. Також усі зобов'язані користуватися засобами особистого захисту.
- З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.