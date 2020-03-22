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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      У Сумах зупиняється майже весь комунальний транспорт

      - Читать новость на русском
      Карантинні заходи у Сумах / uazmi.org

      У Сумах тимчасово зупиняють роботу міського транспорту комунального підприємства "Електроавтотранс". Крім того, у місті скасовується перевезення пасажирів пільгових категорій у приватному пасажирському транспорті.

      Це робиться для того, щоб обмежити перебування у місцях скупчення людей похилого віку, мовиться на сайті Сумської міськради

      Важливо Громадський транспорт для спецпрацівників у Києві: маршрути і карта

      У Сумах тимчасово припиняє роботу міський транспорт комунального підприємства "Електроавтотранс". За попередньою інформацією, транспорт не працюватиме до закінчення карантину.

      Обмеження не стосуються маршрутів:

      • №57А Баранівка – Центр;
      • №64А Добровільна – Центр;
      • №59А Баси – Центр.

      Водночас комунальний транспорт направлятиметься для виконання спецрейсів. Він перевозитиме працівників лікарень та підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста.

      Додамо, що з 23 березня у Києві вводять обмеження на пересування громадським транспортом. Ним зможуть скористатися лише спецпрацівники стратегічно важливих підприємств та галузей.

      Станом на 22 березня в Україні зафіксували 47 випадків зараження коронавірусом, з них 3 людини, на жаль, померли. Втім, є хороші новини – 1 людина одужала.

      Головне про обмеження транспорту під час карантину

      • На час карантину українська влада запровадила низку обмежень, аби запобігти поширенню коронавірусу. Заборонено роботу метро, а у трамваях і маршрутках діють обмеження на кількість пасажирів.
      • Так, в одному вагоні одночасно можуть перебувати не більш як 10 людей. Також усі зобов'язані користуватися засобами особистого захисту.
      • З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Суми Транспорт Новини України
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