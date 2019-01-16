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      В Сумах полицейские спасли мужчину, который пытался покончить жизнь самоубийством: видео

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      15 января в Сумах полицейские вытащили 42-летнего мужчину, который был пьян, из-под поезда.

      Об инциденте сообщили патрульным по горячей линии.

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      Правоохранители сразу отправились на место. Машинист успел экстренно притормозить, но мужчину все равно зажало под транспортом. Чтобы вытащить мужчину, нашли лопату и расчищали снег.

      К счастью, мужчина остался жив. Сейчас он в больнице.

      На место прибыло несколько экипажей полиции и скорая медицинская помощь. После того, как мы вытащили мужчину, он был передан бригаде скорой медицинской помощи и госпитализирован в медицинское учреждение,
      – сказал патрульный Иван Бурым.

      Однако стало известно, что 15 января около двух часов ночи он сбежал из палаты.

      "Был госпитализирован в торакальное отделение с переломами 2 ребер, ушибом таза, ушибом левого бедра, общее состояние средней тяжести и в состоянии алкогольного опьянения. Неадекватное поведение и через 2часа после того, как был госпитализирован он самовольно ушел из нашего отделения объясняя это тем, что ему не надо лечиться и ему надо домой", – сказал врач Сумской областной больницы Михаил Кальченко.

      Теги: Новости Украины Полиция Сумы
      Источник: 24 Канал
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