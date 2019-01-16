В Сумах полицейские спасли мужчину, который пытался покончить жизнь самоубийством: видео

15 января в Сумах полицейские вытащили 42-летнего мужчину, который был пьян, из-под поезда.

Об инциденте сообщили патрульным по горячей линии.

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Правоохранители сразу отправились на место. Машинист успел экстренно притормозить, но мужчину все равно зажало под транспортом. Чтобы вытащить мужчину, нашли лопату и расчищали снег.

К счастью, мужчина остался жив. Сейчас он в больнице.

На место прибыло несколько экипажей полиции и скорая медицинская помощь. После того, как мы вытащили мужчину, он был передан бригаде скорой медицинской помощи и госпитализирован в медицинское учреждение,

– сказал патрульный Иван Бурым.

Однако стало известно, что 15 января около двух часов ночи он сбежал из палаты.

"Был госпитализирован в торакальное отделение с переломами 2 ребер, ушибом таза, ушибом левого бедра, общее состояние средней тяжести и в состоянии алкогольного опьянения. Неадекватное поведение и через 2часа после того, как был госпитализирован он самовольно ушел из нашего отделения объясняя это тем, что ему не надо лечиться и ему надо домой", – сказал врач Сумской областной больницы Михаил Кальченко.