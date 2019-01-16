У Сумах поліцейські врятували чоловіка, який намагався покінчити життя самогубством: відео
15 січня у Сумах поліцейські витягли 42-річного з-під потягу чоловіка, який був напідпитку.
Про інцидент повідомили патрульним по гарячій лінії.
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Правоохоронці одразу вирушили на місце. Машиніст встиг екстрено пригальмувати, та чоловіка все одно затисло під транспортом. Аби дістати чоловіка, знайшли лопату і розчищали сніг.
На щастя, чоловік залишився живим. Наразі він у лікарні.
На місце прибуло декілька екіпажів поліції та швидка медична допомога. Після того, як ми витягнули чоловіка, його було передано бригаді швидкої медичної допомоги та госпіталізовано до медичного закладу,
– сказав патрульний Іван Бурим.
Проте стало відомо, що 15 січня близько другої ночі втік з палати.
"Був госпіталізований в торакальне відділення з переломами 2 ребер, забоєм тазу, забоєм лівого стегна, загальний стан середньої важкості і в стані алкогольного сп’яніння. Неадекватна поведінка і через 2 години після того, як був госпіталізований він самовільно покину наше відділення пояснюючи це тим, що йому не треба лікуватись і йому треба додому", – сказав лікар Сумської обласної лікарні Михайло Кальченко.