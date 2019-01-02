В Сумах произошла жуткая трагедия: лифт убил маленького ребенка

В Сумах в одной из многоэтажек внезапно оборвался лифт, в котором был коляска с двухмесячным мальчиком. В результате аварии ребенок погиб.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Сумской области.

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По словам правоохранителей, трагедия произошла около 16 часов сегодня, 2 января, в доме на улице Супруна.

"Правоохранители выяснили, что с ребенком был дедушка. Возвращаясь с прогулки домой, он завел коляску в лифт. Поднявшись на 9 этаж, вышел первым, чтобы вывезти коляску. Неожиданно лифт оборвался. Спасти ребенка не удалось", – говорится в сообщении .

По данному факту полиция открытое уголовное производство, в рамках которого будут устанавливаться все обстоятельства и причины, которые привели к гибели младенца.



В Сумах лифт убил 2-месячного младенца

В то же время, по данным ТСН, когда лифт неожиданно начал ехать вниз, дедушка успел выхватить малыш из коляски, но лифтовые двери зажали мальчику голову, а мужчине руки. Соседи и медики пытались оказать ребенку первую помощь, но он умер.

Соседи рассказали, что молодая семья недавно переехала в эту квартиру. Это был первый ребенок в семье.

Лифт пока отключили, чтобы выяснить существует ли опасность для других. Кроме того, эксперты будут выяснять, что стало причиной его внезапного движения.