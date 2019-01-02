У Сумах сталася моторошна трагедія: ліфт вбив маленьку дитину
У Сумах в одній з багатоповерхівок раптово обірвався ліфт, в якому був дитячий візочок з двомісячним хлопчиком. У результаті аварії дитина загинула.
Про це повідомляє прес-служба поліції в Сумській області.
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За словами правоохоронців, трагедія сталася близько 16 години сьогодні, 2 січня, у будинку на вулиці Супруна.
"Правоохоронці з’ясували, що з дитиною був дідусь. Повертаючись із прогулянки додому, він завіз дитячий візочок в ліфт. Піднявшись на 9 поверх, вийшов першим, аби вивезти візочок. Несподівано ліфт обірвався. Врятувати дитину не вдалося", – йдеться у повідомленні.
За цим фактом поліція відкрите кримінальне провадження, у рамках якого будуть встановлюватися усі обставини та причини, що призвели до загибелі немовляти.
У Сумах ліфт вбив 2-місячне немовля
Водночас, за даними ТСН, коли ліфт несподівано почав їхати вниз, дідусь встиг вихопити маля з візочка, але ліфтові двері затисли хлопчику голову, а чоловікові руки. Сусіди та медики намагалися надати дитині першу допомогу, але вона померла.
Сусіди розповіли, що молода сім’я нещодавно переїхала до цієї квартири. Це була перша дитина в родині.
Ліфт наразі вимкнули, щоб з'ясувати чи лишається небезпека для інших. Окрім того, експерти будуть з'ясовувати, що стало причиною його раптового руху.