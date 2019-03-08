В Сумах провели необычный конкурс красоты с 70-летними участницами: фото

В Сумах провели необычный конкурс красоты с изюминкой – все участницы дамы 70+. Они дефилировали, демонстрировали кулинарные навыки и кружили в вальсе. Такое действо в городе устроили впервые, участницы готовились к нему на протяжении месяца.

А почтенное жюри на конкурсе красоты состояло из седовласых джентльменов, также присутствовала группа поддержки.

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Первым конкурсом было дефиле, к которому десять конкурсанток старательно готовились вместе с тренером.



Дефиле на конкурсе красоты

После подытожили результаты конкурса и перешли к следующему, на котором участницы должны были выступить в национальных костюмах.

Интересно, что большинство – одинокие женщины, бывшие медики и учителя. Они продолжают вести активный образ жизни – посещают центр социальной реабилитации. Самой старшей участнице конкурса красоты – почти 85 лет. Впрочем, все держатся достойно, со стройной осанкой.

Последним и самым сложным заданием было станцевать вальс.



Участницы танцевали вальс

Впрочем, с ним все справились на высшем уровне. С выбором лучшей жюри так и не определилось, поэтому победители этого необычного конкурса красоты – все 10 конкурсанток.