В Сумах провели необычный конкурс красоты с 70-летними участницами: фото
В Сумах провели необычный конкурс красоты с изюминкой – все участницы дамы 70+. Они дефилировали, демонстрировали кулинарные навыки и кружили в вальсе. Такое действо в городе устроили впервые, участницы готовились к нему на протяжении месяца.
А почтенное жюри на конкурсе красоты состояло из седовласых джентльменов, также присутствовала группа поддержки.
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Первым конкурсом было дефиле, к которому десять конкурсанток старательно готовились вместе с тренером.
Дефиле на конкурсе красоты
После подытожили результаты конкурса и перешли к следующему, на котором участницы должны были выступить в национальных костюмах.
Интересно, что большинство – одинокие женщины, бывшие медики и учителя. Они продолжают вести активный образ жизни – посещают центр социальной реабилитации. Самой старшей участнице конкурса красоты – почти 85 лет. Впрочем, все держатся достойно, со стройной осанкой.
Последним и самым сложным заданием было станцевать вальс.
Участницы танцевали вальс
Впрочем, с ним все справились на высшем уровне. С выбором лучшей жюри так и не определилось, поэтому победители этого необычного конкурса красоты – все 10 конкурсанток.